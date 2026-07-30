‘김부장’ 서수민, 타코야키 알바…“작품 잘됐다고 손 놓고 있기 싫어”

SBS 드라마 ‘김부장’에 출연한 배우 서수민이 작품 종영 이후에도 아르바이트를 이어가고 있는 근황을 공개했다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘원마이크’에 공개된 인터뷰에서 서수민은 “아르바이트를 하면서 지내고 있다. 타코야키 가게에서 일하고 있고 지금도 계속하고 있다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘원마이크’ 캡처

서수민은 근무할 때 얼굴을 따로 가리지 않는다고 밝혔다. 그는 “손님들은 배우 서수민이 아니라 닮은 사람 정도로 생각하는 것 같다”며 “내 앞에서 ‘김부장’ 이야기를 하는 손님들도 있다”고 전했다.

가게 사장도 처음에는 서수민이 배우라는 사실을 몰랐다고 한다. 그는 “미리 말씀드리지 않았다”며 “타코야키를 굽고 있는데 사장님이 혹시 ‘김부장’에 나오냐고 물으셨다”고 회상했다. 이어 “맞다고 하니까 ‘왜 여기 있느냐’며 놀라셨다”며 “그냥 아르바이트가 하고 싶었다고 말씀드렸다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘원마이크’ 캡처

드라마가 흥행에 성공한 뒤에도 일을 계속한 이유에 대해서는 “촬영이 끝나고 작품이 잘됐다고 해서 두 손 두 발 놓고 있는 걸 좋아하지 않는다”며 “뭐라도 더 해야 하지 않을까 하는 생각에 시작했다”고 설명했다.

연기에 대한 각오도 전했다. 그는 대학 입시를 준비하던 중 ‘김부장’에 캐스팅됐으며, 작품에 집중하기 위해 연극영화과 합격 후 대학 등록을 포기했다고 밝혔다. 서수민은 “아직 실력 있는 배우라고 생각하지 않았다”며 “‘김부장’에 최대한 몰두하고 노력하고 싶었다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘원마이크’ 캡처

극 중 부녀로 호흡을 맞춘 배우 소지섭과의 일화도 공개했다. 그는 처음에는 “선배님”이라고 불렀지만 촬영이 이어지면서 자연스럽게 “아빠”라고 부르게 됐고, 소지섭 역시 자신을 “딸”이라고 불렀다고 전했다.

이어 “촬영이 없을 때도 농담을 주고받고 함께 사진을 찍으며 실제 가족처럼 가까워졌다”며 “영정사진을 바라보는 장면에서는 감정을 억지로 만들지 않아도 촬영 전부터 눈물이 났다”고 회상했다.