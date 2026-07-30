강성묵 하나금융 부회장 “잠실 운동장 민간투자사업 참여, 대표 협업 사례…안정적 추진 지원할 것”

하나금융그룹 내 하나증권·하나은행이 ‘잠실 스포츠·마이스(MICE) 복합공간 조성 민간투자사업’의 대표·공동 금융주관사로 참여해 4조원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF)을 추진한다.

강성묵 하나금융그룹 부회장은 이와 관련해 30일 “이번 사업은 하나증권과 하나은행이 각사의 전문성을 바탕으로 시너지를 창출한 대표적인 One IB 협업 사례”라며 “앞으로도 그룹의 투자금융 역량을 유기적으로 연계해 대규모 민간투자사업의 안정적인 추진을 지원하겠다”고 밝혔다.

해당 사업은 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡ 부지에 전시·컨벤션시설과 돔 야구장, 스포츠콤플렉스, 숙박·상업·업무시설 등 을 조성하는 국내 최대 규모의 복합시설 민간투자사업이다.

하나금융그룹은 한화 건설부문, 아이파크현대산업개발 등과 함께 ‘3H 컨소시엄’을 구성해 2021년 12월 우선협상대상자로 선정됐고 약 4년7개월 만에 실시 협약이 체결됐다.

이번 실시 협약은 28일 서울시와 사업시행자인 서울스마트마이스파크(가칭)가 체결했다. 서울스마트마이스파크는 사업 추진을 위해 설립될 예정인 사업시행법인이다. 한화 건설부문이 대표사를 맡고 건설·운영·재무적투자자 등이 출자자로 참여한다.

하나금융그룹은 그룹 차원의 생산적·투자금융 실행 속도를 높이기 위해 추진 중인 ‘One IB’ 전략에 맞춰 금융구조 설계와 PF 금융조달을 추진한다. 하나증권은 서울스마트마이스파크의 재무적 투자자이자 대표 금융주관사로 하나은행은 공동 금융주관사로 참여한다. 현재 금융조달을 위한 대주단 구성을 완료했다.