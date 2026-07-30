경북도·포스텍 등, 고위험 태아 조기진단 시스템 개발 추진

보건복지부 지역의료 혁신 연구개발 공모 선정

경북도는 보건복지부 주관 '2026년도 지역의료 혁신 연구개발사업' 공모에 선정됐다고 30일 밝혔다.

이에 따라 도는 2030년까지 49억3000만원을 투입해 '태반 미세 혈류 영상을 통한 고위험 태아 조기진단 시스템 개발' 과제를 중점 추진한다.

경북도 지역의료 혁신 연구개발 사업 포스터. 경북도 제공

연구개발은 포스텍이 주관하고 영남대학교병원, 구미차병원, 옵티코가 공동연구기관으로 참여한다.

참여기관들은 고해상도 태반 미세 혈류 영상기술 및 의료기기 개발, 다기관 임상시험 수행과 기술의 안전성·유효성 검증, 도내 신생아집중치료센터와 공공의료기관 간 연계·협력체계 구축 등을 추진할 예정이다.

고위험 산모와 태아·신생아의 질환을 정밀하게 진단하기 위해선 영상의학과 전문의 판독과 고성능 의료 장비가 필수적이다.

이에 이번 연구에서는 기존 초음파보다 해상도와 민감도를 크게 향상해 깊은 조직의 미세 혈류까지 정밀하게 관찰할 수 있는 고해상도 혈류 영상 의료기기를 개발하고 유효성을 검증하는 데 집중한다.

도는 이와 함께 신생아집중치료센터와 공공의료기관 등 지역 의료기관과 협력체계를 구축해 고위험 산모·태아 진단시스템을 구현하고, 연구개발 성과가 실제 의료 현장에 활용될 수 있도록 지원할 방침이다.

양금희(사진) 경북도 경제부지사는 "이번 사업이 산모와 태아 질환의 조기 발견 체계를 구축하고 의료서비스 이용을 위한 타지역 환자 유출을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.