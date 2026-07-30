“초코파이 보다 더 팔린다”…오리온, 글로벌 감자스낵 시장 공략

오리온이 여름 성수기를 맞아 국내외 감자 스낵 시장 공략을 강화한다고 30일 밝혔다.

오리온은 감자 스낵이 최근 3년간 연평균 9% 성장을 이어가며 연 매출 1조원 달성을 눈앞에 두고 있다고 설명했다. 지난해 오리온의 글로벌 감자 스낵 매출은 8740억원으로, 해외 매출 비중이 73%에 달했다.

중국 매장에 진열된 오!감자, 스윙칩 이미지. 오리온 제공

오리온이 국내와 중국, 베트남 등 해외에서 선보이는 감자 스낵 브랜드는 6개 (포카칩·오!감자·스윙칩·예감·눈을감자·무뚝뚝감자칩)로, 맛에 따른 전체 제품은 70여종에 달한다.

특히 연 매출 1000억원이 넘는 오리온의 대형 브랜드 9개 중 4개가 감자 스낵이다.

국가별로 중국 시장에서의 활약이 두드러진다. 지난해 중국에서 ‘오!감자’가 단일 브랜드로만 2600억원의 매출을 올려 오리온의 중국 내 매출 1위를 기록했으며, ‘스윙칩’은 올해 1분기(1∼3월) 대표 제품인 오리온 초코파이의 매출을 넘어서며 중국 내 매출 2위 브랜드로 올라섰다.

오리온은 중국에서 현지 입맛에 맞춘 신제품 출시와 생산라인 증설을 통해 올해 1분기 감자 스낵 매출을 지난해 대비 21% 성장시켰다. 오리온은 중국 내 늘어나는 수요에 대응하기 위해 스윙칩 생산라인을 증설해 공급량을 25% 늘릴 계획이다. 오!감자, 스윙칩 등의 감자 스낵은 지난해 중국 법인 전체 매출의 41%를 차지하며 법인의 성장을 이끌었다.

베트남에서도 현지 특화 제품과 전용 매대 확대를 앞세워 시장을 공략하고 있다. 오리온의 ‘포카칩’(현지명 오스타)은 2017년 이후 현재까지 세계 1위 감자 스낵 브랜드인 ‘레이즈’를 제치고 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.

국내에서는 지난달 출시한 햇감자 포카칩·스윙칩을 앞세워 제철 과자 시장을 선도하고 있다고 오리온은 소개했다.

올해 하반기(7∼12월) 청주공장 생산라인 증설이 완료되면 오리온의 국내 감자 스낵 생산 능력은 기존 대비 최대 50%까지 확대될 예정이다.

오리온은 “감자 스낵은 성장성이 가장 높은 핵심 카테고리”라며 “원료의 안정적인 수급과 고품질 유지를 위해 국내외 현지 감자 농가들과 대규모 계약 재배를 맺고, 최고 품질의 감자 종자 개발부터 수확까지 모든 생산 과정을 직접 관리하고 있다”고 강조했다.