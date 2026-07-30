홍명보 "연봉 38억 절대 아냐…'빵집면접'도 특혜 요구 없었다"

청문회 증인으로 출석해 "연봉은 상호 협의한 금액…더 달라고 한 적 없다"

홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 사령탑 선임 과정에서 불거진 '심야 빵집 면접' 논란을 비롯해 고액 연봉 수령, 측근 특혜 채용 의혹 등을 모두 부인했다.



홍 감독은 30일 국회 문화체육관광위원회 청문회에 증인으로 출석해 여야 의원들의 질의에 이같이 답했다.

홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다.



먼저 감독 선임 과정의 절차적 정당성을 지적하는 국민의힘 배현진 의원의 질의에 홍 감독은 행정적 개입이나 특혜는 없었다고 항변했다.



배 의원은 "2024년 당시 감독 추천 권한이 없던 이임생 전 기술총괄이사가 밤 11시에 빵집에서 면접하듯 만난 후 별도의 면접이나 프레젠테이션(PT) 없이 감독으로 선임됐다"며 "'빵집 면접'으로 감독이 될 수 있다는 데 후배나 축구 관계자들 보기에 부끄럽지 않으냐"고 꼬집었다.



이에 홍 감독은 "나에게 제안이 왔을 때는 정상적인 절차를 거쳤다고 생각했다"며 "집 앞에서 만났다는 점에서 국민께서 불투명하다고 생각하실 수 있다고는 생각하지만, 어떤 특혜나 이익을 요구한 적은 없다"고 선을 그었다.



고액 연봉 수령 의혹에 대해서도 사실이 아니라고 반박했다.



더불어민주당 정준호 의원이 "(프로팀) 감독 시절 15억원대 연봉을 받다가 국가대표 감독으로 오면서 38억원으로 배 이상 늘었다는 얘기가 있다"고 묻자, 홍 감독은 "계약상 여러 가지 법적 조항이 있어 액수를 직접 밝힐 수는 없지만, 38억원은 절대 아니"라고 일축했다.



아울러 "상호 협의한 금액이고 돈을 더 달라고 요구한 적도 없으며, (협회가) 제시한 금액을 그대로 받아들였다"고 해명했다.



협회 직원 채용 과정에서 측근을 챙겼다는 의혹도 제기됐으나 홍 감독은 단호히 부인했다.

몽규 전 대한축구협회장(왼쪽)이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 홍명보 전 축구대표팀 감독.



조국혁신당 김재원 의원은 이번 북중미 월드컵 성적에 책임을 지고 홍 감독이 사퇴했던 시기를 언급하며 "사퇴 다음 날 협회가 사무처 직원 채용 규모를 1명에서 3명으로 늘렸고, 늘어난 두 자리에 증인과 함께 일했던 수행기사와 지원 직원이 지원해 면접까지 올라갔다"며 사전 정보 유출 및 채용 청탁 의혹을 제기했다.



김 의원은 이어 "이번에 감독으로 선임된 후에도 증인이 대표로 있는 재단 직원이 수행기사로 채용됐는데, 협회에 추천하거나 부탁한 사실이 있느냐"고 추궁했다.



이에 대해 홍 감독은 두 가지 의혹에 대해 모두 "(그런 일) 없다"고 답하며 측근 채용 개입설을 전면 부인했다.

<연합>