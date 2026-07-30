황정민 폭로자 "정서적 박탈감 감내…법정서 밝힐 것"

배우 황정민의 사생활 의혹을 제기한 A씨가 30일 추가 입장문을 통해 황정민 측의 해명을 요구했다.

A씨는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 황정민의 소속사 샘컴퍼니가 전날 발표한 입장문을 반박했다.

배우 황정민이 6일 오후 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '호프'(감독 나홍진) 언론시사회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

그는 "현재 스토킹 혐의 사건은 정식재판이 진행 중으로, 확정된 유죄 판결은 존재하지 않는다"며 "벌금 300만원의 약식명령을 받았지만 이에 불복해 정식재판을 청구했다"고 밝혔다.

이어 "잠정조치는 고소인 보호를 위한 조치로 수사와 재판 과정에서 두 차례 연장된 것"이라며 황정민을 상대로 제기한 손해배상청구 소송 역시 현재 1심이 진행 중이라고 덧붙였다.

황정민과의 관계에 대해선 배우와 팬으로 처음 알게 됐지만, 2023년 8월 황정민이 먼저 연락해 오면서 사적인 교류가 시작됐고, 하루에도 수차례 연락을 주고받을 정도로 친밀한 관계를 몇 달간 유지했다고 주장했다.

또 "황정민이 자신의 이름과 대표작을 활용한 소주 브랜드 사업을 제안했고, 저는 디자인 실무자로서 시장조사와 콘셉트 기획, 상표 조사를 수행했다"며 "황정민이 소설 집필도 권유해 약 30편의 글을 썼고, 그중에는 황정민의 요청에 따라 쓴 성적인 내용의 글도 있다"고 전했다.

그러면서 "지난 2년 동안 연락의 방법과 시간을 정한 사람은 황정민이고, 관계가 원만하였던 시기에도 저는 어떤 방식으로 언제 연락해도 되는지를 늘 살펴야 했다"고 덧붙였다.

A씨는 "황정민이 어느 시점부터 사업 논의와 연락을 일방적으로 중단했다"며 "제가 요구한 것은 사업을 계속할 것인지, 이미 투입한 노동은 어떻게 되는 것인지, 그리고 이 관계를 어떻게 정리할 것인지에 대한 설명이었다"고 말했다.

이어 "황정민이 공적 활동을 하는 사람이라는 점을 고려해 공개되지 않은 방식으로 조용히 협의하고 마무리할 것을 여러 차례 제안했으나 황정민은 응답하지 않았다"며 "끝내 저를 스토킹 범죄로 형사고소했다"고 밝혔다.

더 나아가 "이 사건은 현저한 권력 비대칭 속에서 일어난 정서적, 성적 착취이며 동시에 노동 착취라고 생각한다"며 "황정민의 의도와 무관하게 저는 정서적 박탈감, 성적 수치심, 대가 없는 노동으로 인한 소진 상태를 지속적으로 감내해야 했다"고 주장했다.

지난 29일 SNS를 통해 황정민과 나눴던 통화 녹음을 공개한 배경도 설명했다. A씨는 "2024년 10월 중순경, 황정민이 내게 먼저 걸어온 전화"라면서 "황정민은 나를 상대로 고소장에서 그보다 8개월 앞선 2024년 2월의 내 연락부터가 스토킹 범죄라고 주장하고 있다"고 했다.

또 황정민의 발언을 고치거나 없는 말들을 넣지 않았으며 통화 전체 원본 녹음 파일과 녹취록은 법원에 증거로 제출했다고 설명했다.

황정민이 출연한 영화 '호프' 제작진에 대해선 "내가 문제 삼는 것은 황정민과 나 사이에 있었던 일이다. 영화나 그것을 만든 분들을 겨냥한 것이 아니다. 개봉을 앞두고 이 문제가 뒤늦게 드러나 영화 및 제작진에 피해가 가지 않도록 미리 고지하고 독립 검토를 요청하기 위한 것이었다"고 말했다.

끝으로 "내가 지난 2년 동안 요구한 것은 오로지 황정민의 직접 해명이었다. 지금도 같다. 두 사람 관계의 실체적 진실은 관계의 진행 과정에서 발생한 '스토킹'이라는 절차적 사건 하나로 가릴 수 없으며, 파묻혀서도 안될 것"이라며 "나머지는 법정에서 증거로서 밝히겠다"고 전했다.

앞서 A씨는 SNS를 통해 황정민의 사생활 관련 의혹을 제기했다. 이에 대해 황정민의 소속시는 "황정민을 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라고 공식 입장을 밝혔다.

소속사는 "황정민은 A씨를 형사 고소했다. 법원은 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다"며 "악의적으로 편집된 게시물에 대해 추가 법적 조치를 할 예정"이라고 말했다.

A씨는 스토킹 혐의로 지난 2월 벌금 300원의 약식명령을 받았다. A씨는 이에 불복해 현재 정식 재판을 진행 중이다. 이와 별개로 A씨는 지난 2월 황정민을 상대로 2억원의 손해배상 청구 소송을 제기했다.

<뉴시스>