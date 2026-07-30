대낮 수원역 바닥 기어다닌 20대 여성…필로폰 양성 반응

경찰, 마약류관리법 위반 혐의 입건…보호입원 조치

대낮에 마약을 투약하고 수원역 인근을 배회한 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 수원팔달경찰서 전경. 경기남부경찰청 제공

경기 수원팔달경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 A씨를 입건했다고 30일 밝혔다.

A씨는 전날 오전 9시20분쯤 마약을 투약한 상태에서 수원역 인근 로데오거리를 배회한 혐의를 받는다.

“한 여성이 바닥을 기어다니고 소리를 지르고 있다”는 신고를 받고 출동한 경찰이 A씨에 대해 마약 간이 검사를 한 결과 필로폰 양성 반응이 나왔다.

A씨는 필로폰 투약 혐의를 인정했으며, 당시 소지하고 있던 마약류는 없었다.

경찰은 A씨의 건강 상태를 고려해 가족에게 인계해 보호입원 조치하는 한편 국립과학수사연구원에 정밀 검사를 의뢰하는 등 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.

한편 최근 몇 년 사이 젊은 층을 중심으로 마약사범이 크게 증가하고 있는 것으로 집계됐다.

지난 28일 대검찰청이 발간한 ‘2025년 마약류 범죄백서’를 보면 지난해 수사기관에 단속된 마약류 사범은 2만3403명으로 전년(2만3022명) 대비 1.7% 증가했으며 이중 30대 이하 마약사범은 전체의 62.3%를 차지했다.