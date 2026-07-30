109만 유튜버 썸머썸머, 이혼 발표글 올리고 오열 "갑자기 일어난 일 아냐"

109만 유튜버 썸머썸머가 이혼 발표글을 올린 뒤 오열했다고 고백했다.

썸머썸머는 29일 유튜브에 공개한 16분짜리 영상을 통해 이혼 후 말하지 못했던 속마음을 전했다.

썸머썸머. 썸머썸머 유튜브 캡처

썸머썸머는 "이혼 후 이 사실을 공지하기까지 오랜 시간이 걸린 것에 대해 마음이 안 좋았다"고 했다.

그는 "콘텐츠 크리에이터라고 삶을 다 공개할 필요는 없다. 하지만 전남편이 제 채널과 제 삶에 큰 파트를 담당했던 사람이다. 그래서 이혼한 것에 대해 입 싹 닫고 말 안 하는 게 좀 그랬다"고 말했다.

이어 "여러분들에겐 갑자기처럼 느껴졌겠지만 저에겐 갑자기 일어난 일이 아니다"라며 "그동안 법륜스님 영상 백몇 개 보면서 지금 많이 좋아져서 공지할 수 있었다"고 했다.

그는 "다만 누군가에게는 제가 얘기도 설명도 없이 갑자기 괜찮은 모습 보여주니까 이질감이 느껴질 수도 있겠다 싶었다"고 말했다.

이어 "제가 이혼 발표글을 올리고 댓글을 읽으며 오열했다. 이 많은 사람들이 날 응원해줘서 감사하다"고 덧붙였다.

<뉴시스>