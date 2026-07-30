황정민 폭로 A씨 "수년간 성적·노동 착취…법정서 밝힐 것"

배우 황정민의 사생활 의혹을 제기한 A씨가 추가 입장문을 공개하며 황정민 측의 공식 입장을 정면으로 반박했다.

A씨는 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 장문의 글을 게재하고 “제가 지난 2년 동안 요구한 것은 오로지 황정민 씨의 직접 해명이었습니다. 지금도 같습니다. 두 사람 관계의 실체적 진실은 관계의 진행 과정에서 발생한 ‘스토킹’이라는 절차적 사건 하나로 가릴 수 없으며 파묻혀서도 안 될 것입니다. 나머지는 법정에서 증거로 밝히겠습니다”라고 밝혔다.

앞서 황정민 소속사 샘컴퍼니는 지난 29일 “온라인 악성 게시물 작성자는 황정민을 지속적으로 괴롭혀 온 스토킹 범죄 피의자”라고 전했다.

이어 “형사 고소를 진행했고 법원은 세 차례 접근금지 등의 잠정조치를 부과했으며, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다”라고 밝혔다.

그러면서 “악의적으로 편집된 게시물에 대해서도 추가 법적 조치를 진행할 예정”이라고 전했다.

이에 대해 A씨는 “현재 스토킹 혐의 사건은 정식재판이 진행 중으로 확정된 유죄 판결은 존재하지 않는다”라며 “벌금 300만 원의 약식명령을 받았지만 이에 불복해 정식재판을 청구했다”라고 반박했다.

또 접근금지 등 잠정조치에 대해서는 “고소인 보호를 위한 조치로 수사와 재판 과정에서 연장된 것”이라며 황정민을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 역시 현재 1심이 진행 중이라고 설명했다.

A씨는 황정민과의 관계에 대해서도 자신의 입장을 밝혔다. 그는 배우와 팬으로 처음 알게 됐지만, 2023년 8월 황정민이 먼저 연락해 오면서 사적인 교류가 시작됐고, 이후 수개월 동안 하루에도 여러 차례 연락을 주고받을 정도의 친밀한 관계를 유지했다고 주장했다.

이어 황정민이 자신의 이름과 대표작을 활용한 주류 브랜드 사업을 제안했고, 자신은 시장조사와 디자인, 상품 기획, 상표 조사 등을 맡았다고 설명했다. 또 황정민의 권유로 소설과 에세이 등 약 30편의 글을 작성했으며, 일부는 요청에 따라 성적인 내용도 포함됐다고 주장했다.

A씨는 “지난 2년 동안 연락의 방법과 시간을 정한 사람은 황정민이었다”라며 “사업 논의와 연락이 어느 순간 일방적으로 중단됐고, 제가 요구한 것은 사업 지속 여부와 이미 투입한 노동에 대한 설명, 그리고 관계를 어떻게 정리할 것인지에 대한 답변이었다”라고 밝혔다.

이어 “황정민이 공적 활동을 하는 사람이라는 점을 고려해 비공개 방식으로 협의해 마무리하자고 여러 차례 제안했지만 응답하지 않았고, 결국 저를 스토킹 범죄로 형사 고소했다”라고 주장했다.

그러면서 “이 사건은 현저한 권력 비대칭 속에서 일어난 정서적·성적·노동 착취라고 생각한다”라며 “정서적 박탈감과 성적 수치심, 대가 없는 노동으로 인한 소진을 감내해야 했다”라고 덧붙였다.

지난 29일 공개한 통화 녹음에 대해서는 “2024년 10월 황정민이 먼저 걸어온 전화”라며 “황정민의 발언을 편집하거나 없는 내용을 추가하지 않았고, 원본 녹음 파일과 녹취록은 법원에 증거로 제출했다”라고 설명했다.

영화 ‘호프’ 제작진을 겨냥한 의도는 아니었다고 해명한 A씨는 “문제 삼는 것은 황정민과 나 사이에 있었던 일”이라며 “개봉을 앞두고 영화와 제작진에 피해가 발생하지 않도록 독립적인 검토를 요청하기 위한 취지였다”라고 밝혔다.

한편 황정민 측은 기존 입장을 유지하고 있다. 소속사 샘컴퍼니는 공개된 대화와 자료에 대해 “악의적으로 편집된 내용”이라며 허위 사실 유포와 편집 게시물에 대해 추가 법적 대응을 예고했다.

현재 A씨는 스토킹 혐의 약식명령에 불복해 정식재판을 청구한 상태이며, 황정민을 상대로 제기한 2억 원 규모의 손해배상 청구 소송도 진행 중이다. 양측의 주장이 첨예하게 엇갈리는 가운데 관련 사실관계는 법원의 판단을 통해 가려질 전망이다.

<A씨 입장문 전문>