“명랑하던 딸, 출근 두려워해”…20대 방사선사, ‘괴롭힘’ 호소 뒤 사망

‘직장 내 괴롭힘’ 호소하던 故임가현씨 사망

유족 “개인 문제 아냐…고통 반복되면 안돼”

전북 군산 동군산병원에서 근무하던 방사선사가 직장 내 괴롭힘을 호소하다 숨진 사건과 관련 유족과 노동계가 진상 규명을 촉구하고 나섰다.

동군산병원 故 임가현 방사선사 직장 내 괴롭힘 사망사건 진상규명을 위한 유족지원단이 30일 동군산병원 앞에서 기자회견을 하고 있다. 군산=연합뉴스

‘동군산병원 임가현 방사선사 직장 내 괴롭힘 사망사건 진상규명을 위한 유족지원단’은 30일 동군산병원 앞에서 기자회견을 열고 “고인의 죽음에 이르게 한 업무 환경과 조직문화의 실체를 밝혀야 한다”며 전북경찰청 수사와 고용노동부 특별근로감독을 요구했다.

고(故) 임가현(26)씨는 지난달 동군산병원 건강검진센터 영상의학과 방사선사로 입사한 뒤 출근에 대한 불안과 수면장애 등을 호소하다 같은 달 29일 군산시의 한 아파트 화단에서 숨진 채 발견됐다. 해당 병원에서 계약직으로 일한 임씨는 직장 내 괴롭힘을 거듭 주변에 알린 것으로 전해졌다.

아버지 임정구씨는 “명랑하고 책임감 있던 딸이 병원 입사 후 무너져 갔다”며 “과중한 업무 스트레스와 직장 내 괴롭힘을 호소하며 출근을 두려워했다”고 말했다. 이어 “딸이 떠난 지 한 달이 지났지만, 병원은 진심 어린 사과 한마디 없이 사건을 개인의 문제로 덮으려고 한다”며 “지금이라도 철저히 진상을 밝혀 더는 이런 고통이 반복되지 않도록 해야 한다”고 했다.

이날 기자회견에는 고인의 전임자로 근무했던 방사선사도 참석해 비슷한 피해를 겪었다고 증언했다. 그는 “근무 당시 계약 내용과 다른 업무 환경과 선임들의 반복적인 질책, 위계적인 조직문화를 경험했다”며 “퇴사하면서 관리자에게 문제를 알렸지만 개선되지 않았다”고 말했다.

동군산병원 故 임가현 방사선사 직장 내 괴롭힘 사망사건 진상규명을 위한 유족지원단이 30일 동군산병원 앞에서 기자회견을 하고 있다. 군산=연합뉴스

지원단은 고인이 근무 과정에서 조기 출근과 휴게시간 미보장, 주 6일 근무 등 근로환경 문제와 함께 부당한 지시와 통제, 모욕적 언행 등이 있었다고 주장했다. 또 이전 근무자들의 제보를 토대로 해당 부서에 반복적인 조직문화 문제가 있었다고 밝혔다.

지원단은 동군산병원에 유가족 공식 사과와 재발 방지 대책 마련을 요구하고, 전북경찰청과 고용노동부에는 신속한 조사와 책임 규명을 요구했다.

전국민주노동조합총연맹 전북본부는 “임씨의 죽음 앞에서 전북경찰청과 고용노동부는 지체없이 움직여야 한다. 경찰은 철저하게 이를 수사하고, 고용노동부는 즉각 특별근로감독에 나서야 한다”며 “우리는 환자의 생명을 지켜야 하는 병원이라는 곳에서 노동자의 생명과 존엄을 앗아가는 일을 결코 좌시하지 않을 것”이라고 강조했다.

동군산병원 측은 외부 노무사를 통해 직장 내 괴롭힘이 있었는지 등을 조사 중이며, 경찰 조사에 따라 추가 조치를 진행할 예정이라는 입장이다.