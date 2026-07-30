전문대교협-KAC공항서비스, 항공산업 전문인재 양성 맞손

한국전문대학교육협의회와 KAC공항서비스㈜가 항공산업과 공항운영 분야의 전문인재 양성을 위해 산학협력을 강화한다.

(왼쪽부터) 한국전문대학교육협의회 강성환 팀장, 강광천 실장, KAC공항서비스㈜ 김봉석 실장, 박창진 본부장, 한국전문대학교육협의회 김영도 회장, 이한도 센터장, 이병규 연구소장. 한국전문대학교육협의회 제공

한국전문대학교육협의회는 30일 서울 전문대교협 회의실에서 KAC공항서비스와 항공산업 전문인재 양성 및 산학협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 항공산업의 인력 수요 변화에 대응하고 전문대학의 실무 중심 직업교육과 산업 현장을 연계한 교육체계를 구축하기 위해 마련됐다. 양 기관은 전문대학 학생들의 현장 실무역량을 높이고 취업 경쟁력을 강화하는 데 협력하기로 했다.

협약식에는 김영도 전문대교협 회장과 김병규 사무총장, 박창진 KAC공항서비스 기획본부장과 경영기획실장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

양 기관은 공항운영·지상서비스 분야 교육과정을 공동 개발하고 전문대학 재학생을 대상으로 학습 중심의 현장실습과 인턴십을 운영할 계획이다.

산업체 맞춤형 계약학과 운영과 재직자 직무향상 교육, 평생직업교육 분야에서도 협력한다. 항공산업과 공항운영 관련 공동 연구, 정책 자문, 자료·정보 교류도 추진한다.

전문대학의 지역혁신중심 대학지원체계인 ‘앵커 사업’과 연계해 지역공항과 전문대학의 상생협력 모델을 발굴하고 확산하는 방안도 마련할 예정이다.

양 기관은 산업 현장의 수요를 교육과정에 적극적으로 반영하고 현장실습과 인턴십, 채용으로 이어지는 선순환 실무교육 체계를 구축할 방침이다. 지역 공항과 전문대학이 함께 성장할 수 있는 협력 모델을 통해 지역에 정착할 전문인재 양성 기반도 확대하기로 했다.

김영도 전문대교협 회장은 “전문대학은 산업 현장의 변화를 가장 가까이에서 반영하고 기업이 필요로하는 실무형 기술인재를 양성하는 고등직업교육기관”이라며 “학생들이 현장 중심 교육을 통해 미래 항공산업을 이끌 전문기술인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

박창진 KAC공항서비스 기획본부장은 “이번 협약은 항공산업 발전과 현장 맞춤형 인재 양성을 위한 산학협력의 중요한 출발점”이라며 “전문대학과 긴밀히 협력해 산업 현장에서 원하는 우수 인재를 양성하고 항공산업 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다”고 밝혔다.