'아동 성매매' 최영중 구속 기로…영장실질심사 마쳐

1시간10여분 걸려, 취재진 질문에 묵묵부답

아동 성매매 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 30일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다.



최 전 의원은 영장실질심사가 진행되기 1시간 전인 이날 오후 1시께 정장 차림으로 마스크를 착용한 채 청주지법에 들어섰다.

미성년자 성매매 혐의 등을 받는 최영중 전 청주시의원이 30일 충북 청주시 서원구 청주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받은 뒤 나오고 있다.

'혐의를 인정하느냐', '미성년자인 것을 몰랐느냐'는 취재진 질문에 그는 아무런 대답도 하지 않고 법원 내부로 들어갔다.



최 전 의원은 오후 3시 15분께 영장실질심사를 마친 뒤에도 연이은 취재진 질문에 함구한 채 호송차에 올랐다. 수갑을 찬 양손은 덮개로 가려진 상태였다.



최 전 의원은 청원경찰서 유치장에서 심사 결과를 기다리게 된다.



최 전 의원은 2024년 10월부터 1년간 3차례에 걸쳐 차량과 모텔 등에서 중학생과 성관계를 갖고, 나체 사진을 촬영해 보내라고 요구한 혐의(아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 미성년자의제강간, 성착취물 제작, 성판매 권유, 성착취 목적 대화 등)를 받는다.



피해 여중생에게 친구와 언니를 데려오면 돈을 더 주겠다고 제안하고, 다른 여성과 성관계하는 영상을 보여주거나 다른 국적의 여성과 성관계를 함께 하자고 암시하는 듯한 메시지를 보내는 등 성적 대화를 한 혐의도 있다.



그는 수사를 받던 중 휴대전화를 교체하거나 경찰의 압수수색 이후 자진 제출한 사설 포렌식 결과에서 일부 자료를 삭제하는 등 증거 인멸 의혹도 받고 있다.



최 전 의원은 경찰 조사에서 "성관계한 사실은 있지만, 미성년자인 줄 몰랐다"며 혐의를 부인해 왔다.

<연합>