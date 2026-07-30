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'멱살논란' 권영진, 의총서 사과…"자숙하고 당에 보탬 될 것"

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"징계 문제가 분열 요소 되지 않길"…함께 멱살 잡힌 송언석에도 재차 사과

'멱살 논란'으로 윤리위에서 징계 절차가 개시된 국민의힘 권영진 의원이 30일 의원총회에서 동료 의원들에게 사과했다.

권 의원은 최근 후반기 국회 상임위원회 배분 기준에 문제를 제기하며 정점식 원내대표를 찾아가 고성으로 항의하고 정점식 원내대표와 송언석 전 원내대표의 멱살을 잡는 등 물의를 빚어 윤리위에 제소됐고, 최근 징계 절차가 개시됐다.

 

후반기 국회 상임위원회 배정 기준에 불만을 제기하며 &#39;멱살 논란&#39;을 일으킨 국민의힘 권영진 의원이 30일 국회에서 열린 의원총회에서 의원들과 인사하고 있다. 연합뉴스
후반기 국회 상임위원회 배정 기준에 불만을 제기하며 '멱살 논란'을 일으킨 국민의힘 권영진 의원이 30일 국회에서 열린 의원총회에서 의원들과 인사하고 있다. 연합뉴스

 

권 의원은 비공개 의총 때 단상 앞으로 나와 "그날의 일은 변명의 여지 없이 저의 불찰이고 잘못이었다"며 "거듭 두 분께 다시 한 번 머리 숙여 사과의 말씀을 드린다"고 말했다고 의원실이 밝혔다.

이어 "(멱살을 잡은 일이) 밖으로 알려지면서 충격과 실망을 느끼셨을 선배, 동료 의원님들 한 분 한 분께도 정말 죄송하다"며 "어려운 가운데서도 당을 굳건히 지키면서 지지해주고 계시는 당원 동지들과 국민들께도 참으로 송구하다는 말씀을 드린다"고 말했다.

권 의원은 또 "27년 동안 단 한 번도 이 당을 떠나지 않고 영욕의 세월을 함께 해왔다"며 "국민의힘은 제게 있어 잠시 머물렀다 가는 쉼터가 아니라 제 정치의 둥지이고 어쩌면 제 인생의 전부"라고 언급했다.

그러면서 "지난 일주일은 세상으로부터 받는 조롱과 비난이 주는 아픔보다 스스로 느끼는 부끄러움과 자책의 아픔이 저를 더 힘들게 하는 시간이었다"며 "자숙하면서 국민과 당에 보탬이 되는 정치에 매진하겠다는 다짐을 드린다"고 강조했다.

권 의원은 또 윤리위 징계 절차가 개시된 데 대해선 "징계 절차에 성실히 임하고 결과를 차분히 기다리겠다"며 "제 징계 문제가 의원들 간에 갈등과 분열의 요소가 되지 않기를 간절히 바란다"고 밝혔다.

권 의원 발언 후 이와 관련해 다른 의원들의 별도 발언은 없었던 것으로 전해졌다.

권 의원은 이후 여당의 형사소송법 개정안 처리 강행에 대한 당의 규탄대회 후 함께 멱살이 잡혔던 송 전 원내대표도 찾아가 재차 사과했고, 이에 송 전 원내대표도 고개를 90도로 숙여 인사했다.

<연합>

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