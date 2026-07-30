‘바이클론즈 피오’ 성우 은성, 가수 데뷔…첫 앨범 ‘곁에’

타이틀곡 ‘잠깐 여기 앉아도 될까’ 공개

가수 은성(EUNSEONG)이 오는 31일 데뷔 앨범 <곁에(靜伴)>의 타이틀곡 ‘잠깐 여기 앉아도 될까’를 국내외 주요 음원 사이트를 통해 선공개하며 가요계에 첫발을 내딛는다.

은성은 어린 시절 3D 로봇 애니메이션 ‘바이클론즈’의 주인공 ‘피오’ 성우로 활약한 바 있다.

또한 SBS ‘내 마음의 크레파스’, EBS ‘엄마 없이 살아보기’ 등 다수의 어린이 성장 다큐멘터리에 출연해 대중에게 눈도장을 찍었다.

이후 오랫동안 내실 있게 음악적 역량을 다져온 그녀는 본인의 이름을 건 첫 음반을 통해 본격적인 아티스트로서의 행보를 시작한다.

앨범명 <곁에(靜伴)>는 ‘고요하게 곁을 지키는 동반자’라는 뜻을 품고 있다. 누군가의 일상에 조용히 스며들어 깊은 공감과 위로를 전하고자 하는 은성의 첫 번째 음악적 지향점이 담겼다.

타이틀곡 ‘잠깐 여기 앉아도 될까’는 따뜻한 감성이 돋보이는 발라드 곡이다. 화려한 기교를 덜어낸 담백한 가창과 진정성 있는 보컬로, 삶에 지친 이들에게 조용한 안식처가 되어주고 싶은 마음을 담아냈다.

이번 신곡은 국내외 주요 음원 플랫폼에서 동시 발매되며, 오피셜 뮤직비디오는 향후 공식 유튜브 채널을 통해 선보일 예정이다.

은성은 “이번 앨범을 시작으로 더 많은 이들과 음악으로 소통하며, 오랫동안 온기를 전하는 목소리로 기억되고 싶다”는 포부를 전했다.