적운·무지갯빛… 하늘 위 구름, 과학과 예술을 잇다

구름들/에드워드 그레이엄/서정아/아트북스/3만3000원

우리는 구름에 대해 얼마나 아는가. 구름은 미세한 물방울과 얼음 알갱이가 모여 공중에 떠 있는 대기현상이다. 동시에 문학가와 화가에게 끊임없이 영감을 준 이미지다. 미술관에 걸린 수많은 풍경화를 떠올려 보라. 지평선을 기준으로 화면을 나누면 위를 채운 것은 온통 하늘과 구름이다. “구름에 달 가듯이 가는 나그네”라는 박목월 시구처럼 문학에서는 변화와 방랑, 자유와 고독, 시련과 희망을 두루 상징해 왔다.



영국 왕립기상학회 학술지 ‘웨더(Weather)’ 편집장을 지낸 대기과학자 에드워드 그레이엄은 구름을 자연현상이자 시각예술의 대상으로 함께 바라본다. 구름의 생성과 소멸, 물의 순환과 분류체계를 설명하는 데 그치지 않고 인간이 하늘을 이해해온 과학사와 화폭에 담아온 미술사를 엮는다. 복잡한 기상학을 알기 쉽게 풀어내면서 구름을 관찰하는 즐거움을 일깨우는 안내서다.

에드워드 그레이엄/서정아/아트북스/3만3000원

구름에 이름을 붙인 역사는 자연을 바라보는 시선의 변화와 맞물린다. 영국 기상학자 루크 하워드는 1803년 권운과 적운, 층운을 중심으로 오늘날까지 이어지는 분류체계를 세웠다. 감탄의 대상이던 하늘이 관찰과 연구의 대상으로 바뀌는 순간이었다. 그의 연구는 과학계에만 머물지 않았다. 괴테는 화가들에게 야외로 나가기 전에 하워드의 책부터 읽으라고 권했다. 존 컨스터블은 날짜와 시각, 날씨를 적어가며 수많은 구름 습작을 남겼다. 존 러스킨은 화가라면 바위와 흙뿐 아니라 구름도 지질학과 기상학의 관점에서 이해해야 한다고 주장했다. 과학은 구름의 낭만을 걷어낸 것이 아니라 화가들이 하늘을 더 세밀하게 바라보도록 했다.



책에는 18∼19세기 풍경화를 중심으로 명화 140여점이 실렸다. 에드바르 뭉크의 ‘절규’에 펼쳐진 붉은 하늘과 빈센트 반 고흐의 ‘별이 빛나는 밤’에 나타난 소용돌이도 과학자의 눈으로 다시 읽는다. 특히 반 고흐가 그린 소용돌이가 현대 난류 이론의 패턴과 놀라울 만큼 닮았다는 연구는 예술가의 직관이 과학적 발견을 앞설 수 있음을 보여준다.



가장 친숙한 적운에서 무지갯빛 구름과 얼음 결정이 만드는 광학현상까지 다루는 범위도 넓다. 2017년 개정된 ‘국제구름도감’에 새로 등재된 열두 가지 변종과 보충형, 부속구름도 소개한다.