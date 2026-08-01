타인 삶 무너뜨리는 ‘악인’의 진짜 얼굴은?

갑질 상사·가스라이팅 연인·선동 정치인

‘다크 테트라드’ 성향의 사람들 대해부

‘괴물’ 아닌 주변의 평범한 인물로 존재



공감력 부족·신뢰 악용… 사회 좀 먹어

해법은 명확한 경계와 분별력 길러야

‘독성’ 약화시키는 현실적인 대안 제시

독성 인간/리앤 텐 브링크/김효정 옮김/웅진지식하우스/2만1000원

우리는 흔히 악인을 특별한 존재로 상상한다. 영화 속 연쇄살인범처럼 극단적인 인물이나 권력의 정점에서 세상을 뒤흔드는 독재자를 떠올린다. 그러나 현실의 악은 훨씬 평범한 얼굴을 하고 다가온다. 직장에서 만나는 상사, 늘 자신만 옳다고 주장하는 동료, 상대를 죄책감으로 몰아붙이는 연인, 교묘한 거짓말로 사람들을 움직이는 정치인까지. 이들은 처음에는 매력적이고 자신감 넘치는 사람처럼 보이지만 시간이 흐를수록 주변 사람들의 삶을 서서히 무너뜨린다.

저자는 “독성 인간의 해독제는 특별한 치료법이나 완벽한 심리기술이 아니다. 서로를 믿고 존중하는 선량한 다수의 힘이다. 신뢰는 독성 인간이 가장 쉽게 악용하는 감정이지만, 동시에 건강한 공동체를 지탱하는 가장 강력한 힘이기도 하다”고 말한다. 게티이미지뱅크

캐나다의 심리학자 리앤 텐 브링크의 ‘독성 인간(Poisonous People)’은 이러한 사람들을 행동과학의 시선으로 해부한 책이다. 저자는 20여년 동안 사이코패시(psychopathy)와 거짓말, 권력, 신뢰를 연구해 온 행동과학자다. 교도소 수감자부터 기업 경영자, 헤지펀드 매니저, 미국 상원의원에 이르기까지 다양한 집단을 연구하며 인간 사회를 좀먹는 ‘독성 인간’의 실체를 추적했고, 그 결과를 한 권에 집대성했다.



책에서 말하는 ‘독성 인간’은 단순히 성격이 까다롭거나 예의 없는 사람이 아니다. 사이코패시, 나르시시즘, 마키아벨리즘, 사디즘으로 대표되는 ‘다크 테트라드(Dark Tetrad·어둠의 성격 유형)’ 성향을 지닌 사람들이다. 이들은 공감능력이 부족하고 타인을 목적을 위한 도구로 여기며 죄책감 없이 거짓말과 조종을 일삼는다. 무엇보다 중요한 점은 이들이 극소수의 괴물이 아니라 우리 주변 어디에나 존재할 수 있다는 사실이다.

저자가 소개하는 직장 내 괴롭힘 피해자 트리샤의 사례도 이를 보여준다. 제약회사 상사 켈리는 언어폭력을 일삼고 조제 실수의 책임마저 부하 직원에게 떠넘겼다. 결국 트리샤는 회사를 떠난 뒤 오랫동안 후유증에 시달렸지만, 켈리는 아무 일도 없었다는 듯 지금도 약국을 운영하고 있다. 저자는 켈리처럼 공감능력이 부족하고 거짓말과 선동, 가스라이팅으로 타인을 해치는 사람을 독성 인간의 전형으로 제시한다.

리앤 텐 브링크/김효정 옮김/웅진지식하우스/2만1000원

저자는 노스텍사스대 크레이그 노이만 박사 등의 연구를 인용하며, 3만6000명의 참가자와 미국 오리건주 유진 시민 638명을 분석한 결과 약 20%가 다크 테트라드 성향을 일부 보였다고 소개한다. 다섯 명 가운데 한 명꼴이라면 우리는 학교와 직장, 가족과 사회 어디에서든 이들을 만날 가능성이 크다. 직장 내 괴롭힘과 가스라이팅, 권력형 갑질, 온라인 혐오가 더 이상 낯설지 않은 이유다. 저자는 “썩은 사과 한 알이 궤짝 전체를 썩게 만들 듯 독성 인간은 주변 사람과 조직 전체를 병들게 만든다”고 말한다.



그렇다면 우리는 왜 독성 인간에게 쉽게 속을까. 저자는 인간이 기본적으로 상대의 말을 믿도록 진화했다고 설명한다. 심리학에서는 이를 ‘진실 기본값(truth-default)’이라고 부른다. 대부분의 사람은 거짓말보다 진실을 말하기 때문에 우리는 상대를 먼저 신뢰하도록 설계돼 있다. 문제는 독성 인간이 바로 이 신뢰를 가장 효과적으로 악용한다는 점이다.



많은 사람은 자신감 넘치는 사람을 능력 있는 사람으로 착각한다. 목소리가 크고 단호하면 리더십이 있다고 믿고, 공격적인 태도를 추진력으로 오해하며, 무례함을 카리스마로 받아들인다. 저자는 이러한 착각이 독성 인간이 권력을 얻는 가장 큰 이유라고 지적한다.



정치와 기업을 분석한 사례도 흥미롭다. 정치인과 교도소 수감자, 기업 경영자, 헤지펀드 매니저 등 다양한 집단을 분석한 결과, 사이코패스 성향이 강한 정치인은 선거에서는 성공할 가능성이 높지만 실제 공직 수행 능력은 오히려 떨어지는 경우가 많았다. 헤지펀드 매니저 연구 역시 통념을 뒤집는다. 냉혹하고 공격적인 인물이 투자 성과도 좋을 것이라는 일반적인 믿음과 달리, 독성 성향이 강한 매니저들의 장기 수익률은 평균보다 약 30% 낮았다. 결국 잔인함은 성공의 비결이 아니라 오히려 실패의 원인이 될 수 있다는 설명이다.



책의 장점은 독성 인간을 분석하는 데 그치지 않고 현실적인 해결책까지 제시한다는 점이다. 직장을 당장 그만둘 수도 없고 가족과 절연하기도 어려운 사람들에게 저자는 명확한 경계를 세우고, 감정의 주도권을 넘기지 말며, 상대의 말을 그대로 믿지 말고 반드시 사실을 확인하라고 조언한다. 특히 “가능하면 대면보다 서면으로 협상하라”는 전략은 상대의 언변과 조종 능력을 약화하는 효과적인 방법으로 소개된다.



에필로그에서 제시하는 해법은 멕시코양지니라는 작은 새의 사례다. 이 새는 눈병을 일으키는 박테리아를 완전히 없애지는 못했지만 저항성과 내성을 함께 키워 감염돼도 치명적인 피해를 입지 않는 방식으로 공존했다. 저자는 우리 역시 독성 인간을 완전히 제거하려 하기보다 위험을 알아보고 피해를 최소화하는 능력을 길러야 한다고 강조한다.



말미에서 저자는 우리가 독성 인간의 피해자일 뿐 아니라 때로는 누군가에게 독성이 될 수도 있다고 경고한다. 상대를 진단하는 일만큼 자신의 행동을 돌아보는 일도 중요하다는 것이다. 감사와 친절, 공감과 사과는 단순한 미덕이 아니라 공동체를 건강하게 만드는 심리적 백신이다. 결국 중요한 것은 신뢰를 버리는 일이 아니라 신뢰를 악용하는 사람을 분별하는 눈을 기르는 일이라고 저자는 강조한다.