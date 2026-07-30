박지성의 충격 진단…"일본과 수준 차 완전 벌어졌다"

전 국가대표 주장 박지성이 한국 축구와 일본 축구의 격차에 대해 솔직한 견해를 밝혔다.

박지성은 29일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다.

박지성. 유튜브 캡처

이날 유재석은 최근 한국 축구와 일본 축구의 수준 차이가 벌어졌다고 느끼는지 물었다.

박지성은 29일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다.

유재석은 최근 한국 축구와 일본 축구의 수준이 벌어졌는지 물었다.

박지성은 "일본 리그에서 바로 어렸을 때 해외 진출하는 사례가 너무 많고 해외 진출한 선수가 100여 명이 넘는다. 모든 나라의 리그에 일본 선수가 있다고 보시면 된다"고 했다.

이어 "이번 월드컵 나간 26명 선수 중 단 3명만이 국내 선수고 나머지 23명이 다 유럽에서 뛰는 선수들로 구성됐는데, 그중에서도 유럽에서도 못 뽑힌 선수가 있는 상황"이라고 했다.

그러면서 "유럽에서 뛰는 선수를 비교했을 땐 차이가 완전히 벌어진 상태"라고 했다.

특히 "우리가 어떤 축구를 할 것이고, 이렇게 가겠다는 (목표를) 단계별로 어떻게 이뤄나가겠단 것이 부족했다. 누가 오더라도 그 시스템을 쭉 이어나갈 수 있어야 한다"고 했다.

<뉴시스>