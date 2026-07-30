[사설] 韓증시 세계 걱정거리 전락… 정책 실패 책임부터 물어야

한국 주식시장이 세계의 걱정거리로 전락했다. 영국 이코노미스트는 한국 정부의 증시부양과 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입을 언급하며 “한국은 국가자본주의의 극단과 시장투기성향이 결합한 거대한 실험장”이라고 진단했다. 이어 “인공지능(AI)이 약속한 부를 가장 먼저 맛본 한국이 그 부를 가장 먼저 빼앗길 수 있다”며 “세계에 벌어질 사태의 전조증상일 수 있다”고도 했다. 블룸버그도 “한국 개인투자자 사이에 절망과 좌절감이 빠르게 퍼지고 있다”며 “AI 산업과 관련한 우려가 전 세계로 번질 수 있다”고 했다.



외신의 이런 우려와 경고는 가볍게 볼 일이 아니다. 레버리지 상품 도입 이후 코스피는 사흘에 한 번꼴로 5% 이상 폭락하거나 폭등했다. 변동성 지수도 한국이 일본의 2.5배, 미국·유럽의 4.5배에 달했다. 그 피해는 개미가 고스란히 떠안았다. 최근 일주일만 따져도 개인투자자의 레버리지 ETF 손실이 56조3000억원으로 추산된다. 해외 언론에서 한국 증시를 ‘오징어 게임’, ‘거대한 카지노’에 빗대며 조롱하는 일까지 벌어진다.



시장이 바닥을 모른 채 무너지고 있는데 정부는 뒷북대책과 땜질처방만 반복하고 있으니 답답한 노릇이다. 금융당국은 그제야 레버리지 ETF의 개인 투자 한도를 투자금의 20%로 묶고 거래 부담금을 물리는 방안을 내놓았다. 앞서 기본 예탁금을 현금 3000만원으로 높이고 시행 시점도 8월에서 오늘로 앞당겼다. 이런 정도로는 날로 증폭되는 변동성을 막기는 역부족이다.



더 큰 문제는 누구도 정책 실패를 인정하거나 책임을 지려 하지 않는다는 점이다. 김용범 청와대 정책실장은 “우리 시장만 그런 것은 아니다”라면서 개인투자자의 역동성, 파생상품 비중 운운하며 책임회피에 급급해한다. 이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장도 “변동성을 무겁게 본다”며 때늦은 후회와 변명만 늘어놓기에 바쁘다. 시장을 투기판으로 만들어 놓고도 면피성 처방으로 일관한다는 지적을 피하기 어렵다. 야당에서 세 사람을 겨냥해 “‘노답 삼 형제’를 즉각 경질하라”는 비판까지 나오는 판이다.



무엇보다 정책 결정과 감독실패에 응분의 책임을 물어 증시신뢰를 회복하는 게 급선무다. 패닉에 빠진 시장을 진정시키려면 비상한 대책이 필요하다. 정부는 레버리지 배수 인하와 한시적 거래중지 등 가용한 수단을 다 동원해야 한다. 시장 정상화 차원에서 증시안정펀드 투입이나 공매도 조정, 기관투자자 매수 여력 확대 등도 검토해야 할 것이다.