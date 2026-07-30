[인사] 한국은행 외

한국은행 ◆부서장 보임 △정책보좌관 이화연 △기획협력국장 최용훈 △지속가능성장실장 이아랑 △재산관리실장 백경훈 △금융시장국장 최영주 △발권국장 채희권 △부산본부장 이정헌 △대전세종충남〃 송대근 △충북〃 곽상곤 △강릉〃 이종한 △울산〃 송재창 ◆1급 승진 △경제통계2국 강창구 △금융안정국장 임광규 △금융업무국 이대건 △국제국 최완호 △국제협력국 남선우 △인사경영국소속 김민식 △〃 박장호 △〃 성인모 △〃 조병익 ◆1급 이동 △커뮤니케이션국 권태용 △경제교육실 강환구 △〃 김기원 △〃 최정태 △금융결제국 이한녕 △외자운용원 정흥순
전문건설공제조합 ◆1급 전보 △감사실 실장 하덕성 △광주지점 지점장 박석중 △대전지점 〃 이석근 △수원지점 〃 조미라 △성남지점 〃 안광인
해외건설협회 △경영지원본부장 이용광 △기획조정실장 권오훈 △회원지원실장 백승선
한국은행 ◆부서장 보임 △정책보좌관 이화연 △기획협력국장 최용훈 △지속가능성장실장 이아랑 △재산관리실장 백경훈 △금융시장국장 최영주 △발권국장 채희권 △부산본부장 이정헌 △대전세종충남〃 송대근 △충북〃 곽상곤 △강릉〃 이종한 △울산〃 송재창 ◆1급 승진 △경제통계2국 강창구 △금융안정국장 임광규 △금융업무국 이대건 △국제국 최완호 △국제협력국 남선우 △인사경영국소속 김민식 △〃 박장호 △〃 성인모 △〃 조병익 ◆1급 이동 △커뮤니케이션국 권태용 △경제교육실 강환구 △〃 김기원 △〃 최정태 △금융결제국 이한녕 △외자운용원 정흥순
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