신현준 가족 ‘서울시 육아정책 홍보대사’

市 ‘아이앰배서더’ 8가족 선정

일상 담은 영상 등 콘텐츠 제작

배우 신현준과 종이비행기 국가대표 이승훈씨 가족 등이 8월부터 서울시 임신·출산·육아 정책을 알리는 홍보대사로 활동한다.

시는 ‘서울아이앰배서더 4기’ 8가족을 선정했다고 30일 밝혔다. 이번 모집에는 총 486가족이 지원해 약 60대 1의 경쟁률을 기록했다. 선정된 8가족에는 세 자녀를 키우는 신현준의 ‘신씨네’와 이승훈씨 다문화 가정 ‘캉캉가족’을 비롯해 임산부 가정, 3대 공동양육 가정, 초등학생과 영유아 자녀를 함께 키우는 가정 등이 이름을 올렸다. 이들은 유아차 달리기와 여행, 인스타툰 등 각자의 관심사와 개성을 살린 콘텐츠를 선보일 예정이다.

배우 신현준의 ‘신씨네’ 가족. 서울시 제공

시는 모집 대상을 기존 영유아 자녀 가정에서 초등학생 자녀 가정과 조부모·친인척 공동양육 가정까지 확대했다. 변화하는 양육 환경과 가족 형태를 반영해 다양한 육아 경험과 목소리를 담고 시의 정책을 보다 폭넓게 소개하기 위해서다.

서울아이앰배서더 4기는 내년 1월까지 6개월간 육아 일상과 정책 체험을 담은 영상·사진 콘텐츠를 제작한다. 서울시 공식 사회관계망서비스(SNS)와 주요 행사·캠페인에도 참여해 정책을 쉽고 친근하게 알릴 예정이다.