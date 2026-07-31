기후동행카드 9월 '모두의카드'로 통합… 39세까지 청년 환급

국토교통부 대도시권광역교통위원회와 서울시는 서울시의 기후동행카드 종료 일정에 맞춰 서울시민을 대상으로 한 ‘모두의카드(기후동행패스)’를 9월1일 정식 출시한다.

지난 5일 서울 중구 서울역 지하철 발권기에 기후동행카드 운영 종료 안내문이 붙어 있다. 뉴시스

30일 국토부에 따르면 기후동행패스는 모두의카드에 서울시민을 위한 청년 유형 확대 등 지역 특화 혜택을 더한 서비스다. 대광위는 현재 7개 지방정부(경기·인천·부산·세종·광주·경남·울산)와 특화사업을 추진하고 있으며 서울시는 여덟 번째로 참여한다. 서울시의 특화 서비스 요청으로 청년 유형 연령 기준이 만 19∼34세에서 39세로 늘어나면서 만 35∼39세 서울시민도 청년 유형 혜택을 받게 된다. 기존 기후동행카드 혜택인 제대군인 할인 연장(42세까지)과 따릉이 할인 연계도 추진될 예정이다. 기존 모두의카드(K-패스)를 이용하는 서울시민은 별도의 카드 발급 없이도 서울시 특화 혜택이 자동 적용된다.



기후동행패스 사용자는 교통 이용 실적에 따라 정률형과 정액형 중 유리한 방식을 자동 적용해 환급받을 수 있다. 정액형 환급기준 금액은 기본 유형 월 6만2000원, 청년 유형 5만5000원이다. 이 금액 이하라도 정률형으로 환급받을 수 있다. 정률형 환급률은 기본 20%, 청년 30% 등이다.



서울시는 기존 기후동행카드 30일권 종료와 기후동행패스 시행 사이에 시민 불편이나 혜택 공백이 발생하지 않도록 기존 기후동행카드 30일권 운영도 한 달 연장한다. 기존 선불 기후동행카드의 마지막 충전을 8월31일로 변경하고 선불 기후동행카드는 9월29일까지, 후불 기후동행카드는 9월30일까지 이용할 수 있도록 했다.