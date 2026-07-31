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기후동행카드 9월 '모두의카드'로 통합… 39세까지 청년 환급

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유지혜 기자
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국토교통부 대도시권광역교통위원회와 서울시는 서울시의 기후동행카드 종료 일정에 맞춰 서울시민을 대상으로 한 ‘모두의카드(기후동행패스)’를 9월1일 정식 출시한다.

지난 5일 서울 중구 서울역 지하철 발권기에 기후동행카드 운영 종료 안내문이 붙어 있다. 뉴시스
지난 5일 서울 중구 서울역 지하철 발권기에 기후동행카드 운영 종료 안내문이 붙어 있다. 뉴시스

30일 국토부에 따르면 기후동행패스는 모두의카드에 서울시민을 위한 청년 유형 확대 등 지역 특화 혜택을 더한 서비스다. 대광위는 현재 7개 지방정부(경기·인천·부산·세종·광주·경남·울산)와 특화사업을 추진하고 있으며 서울시는 여덟 번째로 참여한다. 서울시의 특화 서비스 요청으로 청년 유형 연령 기준이 만 19∼34세에서 39세로 늘어나면서 만 35∼39세 서울시민도 청년 유형 혜택을 받게 된다. 기존 기후동행카드 혜택인 제대군인 할인 연장(42세까지)과 따릉이 할인 연계도 추진될 예정이다. 기존 모두의카드(K-패스)를 이용하는 서울시민은 별도의 카드 발급 없이도 서울시 특화 혜택이 자동 적용된다.

기후동행패스 사용자는 교통 이용 실적에 따라 정률형과 정액형 중 유리한 방식을 자동 적용해 환급받을 수 있다. 정액형 환급기준 금액은 기본 유형 월 6만2000원, 청년 유형 5만5000원이다. 이 금액 이하라도 정률형으로 환급받을 수 있다. 정률형 환급률은 기본 20%, 청년 30% 등이다.

서울시는 기존 기후동행카드 30일권 종료와 기후동행패스 시행 사이에 시민 불편이나 혜택 공백이 발생하지 않도록 기존 기후동행카드 30일권 운영도 한 달 연장한다. 기존 선불 기후동행카드의 마지막 충전을 8월31일로 변경하고 선불 기후동행카드는 9월29일까지, 후불 기후동행카드는 9월30일까지 이용할 수 있도록 했다.

유지혜 기자

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