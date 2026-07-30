삼전 최대 실적도 개미들 ‘투매’ 못 막았다

삼성전자가 역대 최대 규모의 실적을 발표한 30일 코스피는 사흘 연속 하락세를 보였다. 반도체 ‘투톱’이 모두 장초반 급등했지만 개인의 매도 물량에 주가와 지수 모두 고꾸라졌다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전날보다 69.68포인트(1.23%) 내린 5593.56으로 장을 마쳤다. 3거래일 연속 하락으로 지수는 이 기간 1162.19포인트(17%)가 빠졌다. 지수 하락을 주도한 것은 홀로 약 1조4310억을 순매도한 개인 투자자였다. 외국인과 기관이 각각 1조3430억원, 660억원 매수 우위를 보였지만 지수 하락을 막지 못했다.
특히 이날 실적 발표가 나온 삼성전자는 콘퍼런스콜 이후 8% 넘게 급등했지만 결국 상승분을 모두 반납한 채 0.72% 하락 마감했다. SK하이닉스도 장중 4.14% 상승했지만 종가 상승률은 -5.64%를 기록했다.
이날 삼성전자는 2분기 매출 171조4995억원(전년 동기 대비 1813.8%↑)과 영업이익 89조4942억원(전년 동기 대비 130%↑)으로 역대 최대 실적을 기록했다고 밝혔다. 순이익은 71조6245억원으로 전년 동기 대비 1299.9%나 껑충 뛰었고, 영업이익과 매출 모두 역대 분기 최대 실적을 3분기 연속으로 경신했다.
특히 DS(디바이스솔루션)부문은 2분기 매출 127조5000억원, 영업이익 89조2000억원으로 전체 삼성전자 영업이익 중 99.7%를 차지했다. 디스플레이(SDC)부문은 매출 7조5000억원에 영업이익 7000억원을, 전장과 오디오를 담당하는 하만은 매출 4조6000억원에 4000억원의 영업이익을 기록했다.
다만 모바일과 TV, 가전 등 완제품 사업을 담당하는 DX(디바이스경험) 부문은 칩플레이션(반도체 가격 상승) 등 부품 원가 상승 영향으로 2분기 매출 48조원, 영업손실 8000억원을 기록했다.
삼성전자는 조만간 특별배당을 포함한 구체적인 주주환원 정책을 공개할 계획이다. 2분기 배당으로는 총 2조4559억원을 주주들에게 지급하기로 결정했다.
한편 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 29일(현지시간) 기준금리를 연 3.50∼3.75%로 ‘매파적’(통화긴축 선호)으로 동결했다. 이에 따라 연내 금리인상 가능성이 커져 증시 부담이 가중됐다.