“월드컵 숙소에 일반인이 버젓이”…김승수, 정몽규 불법선거운동 의혹 정조준

정몽규 4선 연임 선거판에 ‘선거운동원 아닌 인사들’ 전국 대의원 접촉 의혹

A 평가관·B 위원장, 편법으로 선거인 명부 입수해 지지 호소했나

김승수 “불법 확인되면 법적 책임”…최휘영 장관에 철저한 조사 촉구

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 기간 한국 축구대표팀 숙소에 일반인이 출입해 선수·코치진과 사진을 촬영한 정황이 국회 청문회에서 공개됐다. 대표팀 숙소 보안과 선수단 관리에 구멍이 뚫렸다는 지적과 함께, 정몽규 전 대한축구협회장의 4선 연임 과정에서 불법 선거운동이 있었다는 의혹까지 제기됐다.

대한축구협회가 위치한 충남 천안시 코리아풋볼파크의 모습. 뉴시스

국회 문화체육관광위원회 소속 김승수 국민의힘 의원은 30일 열린 ‘대한축구협회(KFA) 현안 관련 청문회’에서 월드컵 대회 기간 선수단 관리 부실과 정 전 회장의 4선 연임 선거운동 과정에서 불거진 불법 의혹을 잇달아 정조준했다.

김승수 의원은 먼저 월드컵 기간 일반인이 선수단 숙소를 방문해 선수들과 사진을 촬영한 정황을 공개했다.

대회 기간 대표팀 숙소는 선수단의 안전과 경기력 보호를 위해 보안요원을 배치하고 외부인의 출입을 통제하는 것이 일반적이다. 하지만 이번 월드컵에서 일반인이 선수단 숙소를 찾아 선수 및 코치진과 함께 촬영한 사진을 SNS에 올린 것으로 알려지면서 선수단 관리에 허점이 있었던 것 아니냐는 지적이 나왔다.

김 의원은 이를 두고 대한축구협회의 선수단 관리 부실과 함께 선수단 기강이 무너진 사례라고 질타했다.

홍명보 전 대표팀 감독도 청문회에서 관련 책임을 인정했다. 홍 전 감독은 “선수단 관리에 대한 책임은 감독에게 있다”며 “선수단 관리에 문제를 일으켜 죄송하다”고 사과했다.

홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

선수단 관리 문제와 함께 대한축구협회장 선거 과정에서의 불법 선거운동 의혹도 도마 위에 올랐다.

김 의원에 따르면 대한축구협회장 선거에서 공식적으로 선거운동을 할 수 있는 사람은 후보 본인과 선거운동원 3명이다. 하지만 A 평가관과 B 위원장이 선거운동원으로 등록되지 않은 상태에서 정 전 회장의 4선 연임을 위해 선거인 명부를 확보하고 전국을 돌며 대의원들을 상대로 지지를 호소했다는 의혹이 제기됐다.

김 의원은 이날 청문회에 출석한 최휘영 문화체육관광부 장관에게 해당 의혹의 사실관계를 철저히 확인하고, 불법 행위가 확인될 경우 법적 조치를 취해달라고 요청했다.

국회 문화체육관광위원회 소속 김승수 국민의힘 의원. 김승수 의원실 제공

김 의원은 “대한축구협회장 선거에서 불법 선거운동 정황이 밝혀졌다”며 “확실하게 조사해 불법 사실이 밝혀질 경우 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 철저히 법적 책임을 물을 필요가 있다”고 강조했다. 이어 월드컵 기간 선수단 숙소에 일반인이 출입한 정황과 관련해서도 “이는 대한축구협회의 선수단 관리 부실과 함께 선수단 기강이 무너진 것을 보여준다”고 비판했다.

김 의원은 대한축구협회를 둘러싼 각종 논란의 피해자는 결국 국민이라고 꼬집기도 했다. 그는 “월드컵 조별예선 탈락과 정몽규 회장 및 홍명보 감독의 사퇴의 가장 큰 피해자는 축구협회를 믿고 축구를 사랑한 우리 국민들”이라며 “이를 계기로 대한축구협회의 운영 전반에 대한 문제점을 규명하고 한국 축구의 쇄신 방안을 마련해 우리나라 축구가 한 단계 더 도약하는 기회로 삼아야 할 것”이라고 지적했다.