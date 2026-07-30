대구 팔공산 동봉서 60대 부부 추락…남편 숨지고 아내 부상

대구 팔공산에서 60대 등산객 부부가 추락해 남편이 숨지고 아내가 다치는 사고가 발생했다.

30일 대구소방안전본부와 경찰 등에 따르면, 전날 오후 3시 48분쯤 대구 동구 팔공산 동봉 정상 인근에서 “사람이 추락한 것 같다”는 행인의 신고가 119 상황실에 접수됐다.

신고를 받고 현장에 급파된 소방 구조대는 수색 끝에 동봉 정상에서 약 70m 아래 절벽 지점에 떨어져 있는 60대 남성 A씨를 발견했다. 발견 당시 A씨는 이미 심정지 상태였던 것으로 알려졌다. 구조대는 헬기를 이용해 A씨를 인근 병원으로 긴급 이송했으나, 의료진의 심폐소생술(CPR) 등 처치에도 불구하고 결국 사망 판정을 받았다.

함께 추락한 아내 B씨 역시 인근 바위틈에서 부상을 입은 채 발견돼 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 다행히 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.

경찰과 소방 당국은 이들 부부가 등산로를 걷던 중 발을 헛디뎌 실족했을 가능성에 무게를 두고 있다. 경찰 관계자는 “목격자들의 진술과 아내 B씨의 증언 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다”고 밝혔다.