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대구 팔공산 동봉서 60대 부부 추락…남편 숨지고 아내 부상

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대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com
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대구 팔공산에서 60대 등산객 부부가 추락해 남편이 숨지고 아내가 다치는 사고가 발생했다.

 

30일 대구소방안전본부와 경찰 등에 따르면, 전날 오후 3시 48분쯤 대구 동구 팔공산 동봉 정상 인근에서 “사람이 추락한 것 같다”는 행인의 신고가 119 상황실에 접수됐다.

 

신고를 받고 현장에 급파된 소방 구조대는 수색 끝에 동봉 정상에서 약 70m 아래 절벽 지점에 떨어져 있는 60대 남성 A씨를 발견했다. 발견 당시 A씨는 이미 심정지 상태였던 것으로 알려졌다. 구조대는 헬기를 이용해 A씨를 인근 병원으로 긴급 이송했으나, 의료진의 심폐소생술(CPR) 등 처치에도 불구하고 결국 사망 판정을 받았다.

 

함께 추락한 아내 B씨 역시 인근 바위틈에서 부상을 입은 채 발견돼 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 다행히 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.

 

경찰과 소방 당국은 이들 부부가 등산로를 걷던 중 발을 헛디뎌 실족했을 가능성에 무게를 두고 있다. 경찰 관계자는 “목격자들의 진술과 아내 B씨의 증언 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다”고 밝혔다.

김덕용 기자

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