농협, 클라우드 기반 스마트워크 기술 중국 특허 획득

사진=농협중앙회 제공

농협중앙회는 자체 개발한 ‘스마트워크 기술’이 미국 특허 취득에 이어 중국 국가지식산권국(CNIPA)으로부터 특허권을 획득했다고 30일 밝혔다.

이번 특허는 임직원이 장소에 구애받지 않고 태블릿PC와 노트북 등을 활용해 클라우드 기반 업무환경에 접속, 사내 PC와 동일한 수준의 업무를 안전하게 수행할 수 있도록 지원하는 기술이다. 금융권의 엄격한 보안 기준을 충족하면서도 사용자 편의성을 높인 보안 아키텍처를 구현한 것이 핵심이다.

이 기술은 농업·농촌 등 원격지에서도 내부 업무와 농업인 지원 업무를 안정적으로 수행할 수 있는 환경을 제공한다. 보안이 확보된 클라우드 기반 업무환경을 통해 장소와 관계없이 일상 업무와 협업을 효율적으로 진행할 수 있다는 점이 특징이다.

농협중앙회는 해당 기술이 과거 'Microsoft Everywhere' 행사에서 클라우드를 활용한 하이브리드 업무 방식의 우수 사례로 소개됐으며, 국내외 금융기관과 IT 기업의 벤치마킹 대상이 되는 등 국내 금융권에 최적화된 스마트워크 기술로 평가받았다고 설명했다.

농협은 이번 중국 특허 취득을 계기로 글로벌 시장에서도 독자 기술 경쟁력을 인정받은 만큼, 디지털 업무 혁신을 지속적으로 확대해 나간다는 계획이다.

최한호 농협중앙회 디지털전략부장은 “이제는 단순한 디지털 전환(DX)을 넘어 AI를 기반으로 업무 방식을 혁신하는 AX 시대”라며 “안전한 디지털 기반 위에 AI 혁신을 접목해 농업·농촌 발전과 농업인 편익 증대로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.