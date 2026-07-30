포스코퓨처엠, '푸른 꿈 환경 캠프' 개최… 어린이들 다채로운 체험 학습

포스코퓨처엠은 30일 포항 포스코 본사에서 포항 지역 아동 센터 어린이들을 대상으로 '포스코퓨처엠 푸른 꿈 환경 캠프'를 열었다고 밝혔다.
이번 캠프에는 포항 지역 9개 아동 센터 어린이 60명이 참여해 생물 다양성 교육과 전기 자동차 키트 만들기 등 다양한 체험으로 환경 보호의 중요성을 배웠다.
환경 캠프는 포스코퓨처엠이 2013년부터 운영한 대표 사회 공헌 활동이다.
미래 세대 어린이들이 기후 위기와 환경 문제를 쉽고 재미있게 이해하고 일상에서 환경 보호를 실천할 수 있도록 다양한 체험 학습 기회를 제공한다.
이날 주요 프로그램은 ▲생물 다양성 교육 ▲전기 자동차 키트 만들기 ▲멸종 위기 종 구출 게임 ▲도전 그린 벨 등이다.
생물 다양성 교육은 다양한 생물이 서로 영향을 주고 받으며 생태계를 이루고 있다는 점을 배우고 생물 다양성 보전이 우리 생활과 지구 환경에 왜 중요한지 알아보는 시간을 가졌다.
전기 자동차 키트 만들기는 포스코퓨처엠의 이차전지 사업과 연계해 어린이가 전기 자동차에 탑재된 이차전지의 역할을 쉽게 이해하고, 환경 보호의 필요성을 체감할 수 있도록 했다.
기후 위기로 위협 받는 미래 지구를 배경으로 환경 퀴즈를 풀며 미션을 해결하는 '멸종 위기 종 구출 작전' 게임과 OX퀴즈 등으로 환경 지식을 익히는 '도전 그린 벨'도 진행했다.
포스코퓨처엠은 내달 4일 광양 달빛나루 종합복지센터에서 '포스코퓨처엠 푸른 꿈 환경 캠프'를 개최할 예정이다.