포스코퓨처엠, '푸른 꿈 환경 캠프' 개최… 어린이들 다채로운 체험 학습

포스코퓨처엠은 30일 포항 포스코 본사에서 포항 지역 아동 센터 어린이들을 대상으로 '포스코퓨처엠 푸른 꿈 환경 캠프'를 열었다고 밝혔다.

이번 캠프에는 포항 지역 9개 아동 센터 어린이 60명이 참여해 생물 다양성 교육과 전기 자동차 키트 만들기 등 다양한 체험으로 환경 보호의 중요성을 배웠다.

포스코퓨처엠 직원이 30일 포항 포스코 본사에서 열린 '2026 포스코퓨처엠 푸른꿈 환경캠프'에 멘토로 참여해 어린이들과 함께 전기차 모형을 제작하고 있다.

환경 캠프는 포스코퓨처엠이 2013년부터 운영한 대표 사회 공헌 활동이다.

미래 세대 어린이들이 기후 위기와 환경 문제를 쉽고 재미있게 이해하고 일상에서 환경 보호를 실천할 수 있도록 다양한 체험 학습 기회를 제공한다.

이날 주요 프로그램은 ▲생물 다양성 교육 ▲전기 자동차 키트 만들기 ▲멸종 위기 종 구출 게임 ▲도전 그린 벨 등이다.

생물 다양성 교육은 다양한 생물이 서로 영향을 주고 받으며 생태계를 이루고 있다는 점을 배우고 생물 다양성 보전이 우리 생활과 지구 환경에 왜 중요한지 알아보는 시간을 가졌다.

전기 자동차 키트 만들기는 포스코퓨처엠의 이차전지 사업과 연계해 어린이가 전기 자동차에 탑재된 이차전지의 역할을 쉽게 이해하고, 환경 보호의 필요성을 체감할 수 있도록 했다.

30일 포항 포스코 본사에서 열린 '2026 포스코퓨처엠 푸른꿈 환경캠프'에 참가한 어린이들이 생물다양성 교육을 받으며 환경보호의 중요성을 배우고 있다. 포스코퓨처엠 제공

기후 위기로 위협 받는 미래 지구를 배경으로 환경 퀴즈를 풀며 미션을 해결하는 '멸종 위기 종 구출 작전' 게임과 OX퀴즈 등으로 환경 지식을 익히는 '도전 그린 벨'도 진행했다.

포스코퓨처엠은 내달 4일 광양 달빛나루 종합복지센터에서 '포스코퓨처엠 푸른 꿈 환경 캠프'를 개최할 예정이다.