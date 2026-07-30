7월 마지막 날도 찜통더위…낮 최고 38도·밤에도 열대야 [내일날씨]

부산·경남 일부 폭염중대경보…전국 대부분 폭염특보

금요일이자 7월의 마지막 날인 31일은 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지겠다. 부산·경남 일부는 최고체감온도가 38도 이상으로 오르는 등 극단적인 더위가 예상되며 밤에도 곳곳에서 열대야가 나타나겠다.

연일 폭염이 이어진 30일 부산 해운대구 센텀중앙로의 뜨겁게 달궈진 도로 위로 아지랑이가 피어올라 무더위를 실감하게 하고 있다. 연합뉴스

30일 기상청에 따르면 31일은 북태평양고기압의 영향을 받아 중부지방에 가끔 구름이 많겠고, 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠다. 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 이어지는 가운데 최고체감온도가 35도 안팎까지 오르겠다.

이날 오후 5시 기준 부산 중부·서부와 경남 양산·창원·김해에는 폭염중대경보가 발효됐다. 양산의 일 최고기온은 40.3도까지 치솟았고, 부산 금정구는 39.9도, 북창원은 39.3도, 김해는 39.0도를 기록했다. 창원은 38.5도, 부산기상관측소는 38.3도까지 올랐다.

31일 아침 최저기온은 21~27도, 낮 최고기온은 31~38도로 예보됐다. 평년(최저 22~25도·최고 29~33도)보다 높은 기온이 이어질 전망이다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 26도, 인천 26도, 춘천 24도, 강릉 27도, 대전 25도, 전주 26도, 광주 25도, 대구 26도, 부산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 34도, 인천 31도, 춘천 34도, 강릉 37도, 대전 34도, 전주 34도, 광주 35도, 대구 36도, 부산 38도, 제주 33도로 예상된다.

밤에도 더위는 쉽게 가시지 않겠다. 밤 최저기온이 25도 이상 유지되는 열대야가 전국 곳곳에서 이어질 전망이다.

기상청은 필수 업무를 제외한 야외활동과 실외작업을 중단하거나 미루고, 그늘이나 무더위쉼터 등 시원한 곳에서 물을 마시며 충분한 휴식을 취해 달라고 당부했다. 또 가족과 이웃, 홀로 사는 노인 등 주변 사람들의 안전을 살피고, 온열질환 증상이 나타나면 119에 신고해 달라고 안내했다.

또 전력 사용량 증가에 따른 에어컨 실외기 화재와 정전에 유의해 달라고 당부했다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해와 남해 0.5~1.5ｍ, 서해 0.5~1.0ｍ로 예상된다.

미세먼지 농도는 전국에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.