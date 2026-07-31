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지역화폐 충전 오픈런에… 한도 줄이는 지자체

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용인·화성=오상도 기자 sdoh@segye.com
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매월초 수만명 몰려 접속 대란
화성·용인시 등 최대 절반 낮춰

고물가로 인한 가계 부담에 지역화폐를 충전하려는 경쟁이 치열해지자 경기지역 시·군들이 개인별 충전 한도를 축소해 수혜 대상을 넓히는 고육책을 잇달아 내놓고 있다. 경기지역 지역화폐는 충전액의 10% 안팎을 깎아주는 인센티브제를 운용 중인데, 매월 초 충전 때마다 수만명의 대기열이 형성되며 접속 대란을 겪는다.

지역화폐 ‘혜택 쪼개기’ 움직임이 경기도 전역으로 확산하는 추세다. 사진은 경기 수원시 팔달구 못골시장에 시민들이 장을 보고 있는 모습. 뉴스1
지역화폐 ‘혜택 쪼개기’ 움직임이 경기도 전역으로 확산하는 추세다. 사진은 경기 수원시 팔달구 못골시장에 시민들이 장을 보고 있는 모습. 뉴스1 

30일 각 지자체에 따르면 화성시는 다음 달부터 ‘희망화성지역화폐’의 월 구매 한도를 100만원에서 50만원으로 반토막 냈다. 10%의 인센티브 비율은 유지하되 소수 이용자의 조기 독점을 막고 더 많은 시민에게 혜택을 배분하기 위해서다.

용인시도 내달부터 ‘용인와이페이’의 월 충전 한도를 기존 50만원에서 30만원으로 줄인다. 1인당 월 최대 인센티브 혜택은 5만원에서 3만원으로 줄지만 수혜 인원은 기존 3만7000여명에서 6만7000여명으로 약 64% 늘어난다.

이 같은 ‘혜택 쪼개기’ 움직임은 도 전역으로 확산하는 추세다. 앞서 과천시와 안양시는 7월부터 구매 한도를 30만원에서 20만원으로 낮췄고 의정부시도 지난해 말 충전 한도와 할인율을 동시에 하향 조정했다. 국·도비 지원 축소와 세수 부족으로 예산은 한정된 반면 외식비와 학원비 등 필수 생활비를 아끼려는 시민 수요가 폭발해 매월 시작과 동시에 예산이 소진되는 사태가 반복된 탓이다.

오상도 기자

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