포스코홀딩스, 2026년 2분기 실적 발표… 리튬·LNG 등 자원 중심의 가시적 성과로 수익성 개선

연결기준 매출 19조2590억원, 영업이익 8190억원, 순이익 7610억원

철강, 이차전지소재, 에너지 등 전 부문 전분기 대비 실적 개선

포스코아르헨티나 2분기 흑자 전환 성공, 포스코퓨처엠 양극재 재고평가효과 및 음극재 판매 증대로 수익성 회복

포스코인터내셔널 LNG, 팜유 이익 성장해 분기 역대 최대 영업이익

포스코이앤씨 건축 사업 수주 확대로 견조한 흐름 유지

포스코홀딩스가 30일 2026년 2분기 연결기준 매출 19조2590억원, 영업이익 8190억원 , 순이익 7610억원의 실적을 발표했다.

포스코홀딩스는 중동발 에너지 공급망 리스크와 고환율 기조에 따른 경영환경 악화 속에서도 이차전지소재 부문 흑자 전환과 인프라 사업부문 실적 호조에 힘입어 지난해 4분기 이후 연결기준 매출과 이익이 모두 증가하며 실적 개선세를 이어갔다.

포스코 본사 전경. 포스코 제공

철강부문에서는 포스코가 원료 단가 및 유가 상승에도 판매가격 상승과 판매량 증가에 힘입어 전분기 대비 매출과 영업이익을 소폭 상승시켰다.

이차전지소재부문에서는 먼저 포스코퓨처엠이 양극재 재고평가효과 및 음극재 주요 고객사 판매량 회복 등으로 전분기 대비 영업이익을 개선했다.

이와 함께 포스코아르헨티나는 염수리튬 1공장 조업 안정화와 설비 개선으로 분기 기준 첫 흑자 전환했다.

또한 하반기에는 2공장 준공으로 가동 초기 비용 증가가 예상되나 단계적 증산과 판매 확대로 수익성을 높여 나갈 계획이다.

포스코필바라리튬솔루션은 판매 확대와 가격 상승으로 손익이 개선되었으며, 포스코HY클린메탈은 높은 가동률과 원가 경쟁력 제고로 ‘2025년 12월 이후 매월 흑자를 기록 중이다.

인프라부문에서는 포스코인터내셔널이 미얀마·호주 가스전과 인도네시아 팜 사업 등이 일제히 이익 성장세를 이어가며 분기 기준 역대 최대 영업이익을 달성했다.

포스코이앤씨는 건축사업의 이익 개선으로 수익성을 방어했다.

포스코홀딩스는 2024년부터 시행중인 구조개편에서도 목표를 기존 2027년까지 128건을 완료해 2조8000억원의 현금을 창출하는 것에서 2028년까지 129건 완료, 현금 3조5000억원 창출로 상향 조정했다.

포스코홀딩스는 올해 상반기에 구조개편 12건으로 약 4800억원의 현금을 확보하며 누적 구조개편 85건, 총 2조2000억원의 현금 창출을 완료했다.

포스코홀딩스는 리튬 사업 흑자 전환, 포스코 광양제철소 신규 전기로 가동, 포스코인터내셔널의 역대 최대 분기 영업이익 등 상반기의 성과를 바탕으로 향후 산업자원(철강), 전략자원(리튬, 희토류, 희귀가스 등), 에너지자원(LNG 등)의 트리플 코어(Triple Core) 전략에 따라 수익성을 제고하고 전략적 투자를 병행해 기업가치를 지속적으로 성장시켜 나갈 방침이다.