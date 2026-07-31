잠 못 드는 열대야… 야외 무료영화 즐겨요

서울시, 8월 노들섬 등서 이색극장

서울시가 세종문화회관과 노들섬에서 여름 특별 프로그램으로 이색 야외극장을 운영한다.



시는 아뜰리에 광화와 아뜰리에 노들에서 ‘세종뜨락 작은 영화관’과 ‘강변 모기장영화관’을 무료로 개최한다고 30일 밝혔다.



세종문화회관 외벽 미디어파사드 아뜰리에 광화에서는 8월1일 오후 8시 세종뜨락 작은 영화관을 운영한다. 세종뜨락 작은 영화관은 세종문화회관 외벽을 대형 스크린으로 활용한다. 상영작은 가족과 함께 즐길 수 있는 애니메이션 영화 ‘리틀 아멜리’이며 참가자들은 빈백에 앉아 다과를 즐기며 여름밤 야외 영화관의 낭만을 경험할 수 있다. 관람객은 사전신청자 50명과 현장신청자 10명 등 60명을 모집한다.



노들섬 한강대교 하부 미디어파사드 아뜰리에 노들에서는 8월15일과 16일 오후 8시 강변 모기장영화관을 운영한다. 강변 모기장영화관은 4인까지 이용 가능한 대형 모기장 20동과 사일런트 헤드폰을 활용한 이색 야외 영화관이다. 15일에는 ‘트롤: 밴드 투게더’, 16일에는 ‘씽2게더’ 등 전 연령이 함께 즐길 수 있는 가족 친화형 애니메이션을 상영한다. 참가자는 행사별 20팀(팀당 최대 4명)을 모집하며 미디어아트 서울 인스타그램을 통해 신청할 수 있다.



최인규 시 디자인정책관은 “광화문광장과 한강이라는 서울의 대표 명소에서 시민들이 색다른 방식으로 여름밤을 즐길 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다”고 말했다.