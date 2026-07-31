김혜수 또 미담…성대 강의 중 통 큰 한턱

배우 김혜수의 미담이 전해졌다.

김혜수는 29일 방송한 SBS 라디오 '두시탈출 컬투쇼'에 출연했다.

한 청취자는 "성균관대 앞 카페에서 알바하는데 김혜수 교수님이 학생들 우루루 끌고와서 저한테 카드를 주시며 아주 우아하게 화끈하게 쏘시고 가셨다"고 사연을 밝혔다.

김혜수는 "제가 잠깐 한 학기 동안 성대에서 강의한 적이 있었다"고 했다.

이어 "연기 강의였다"고 했다.

그러면서 "그때 제 학생 중 한 분이 이민정씨, 황제성씨였다"고 회상했다.

그는 "그 두 분은 학생 때도 여러 학생 중 굉장히 눈에 띄었다. 제성씨는 연기를 굉장히 잘했다. 그래서 굉장히 인상깊었다. 민정씨는 그때도 너무 예뻤다"고 했다.

김혜수는 조여정, 김지훈, 김재철 등과 31일 오후 8시 쿠팡플레이에서 공개되는 드라마 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한다.

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 벌어지는 이야기를 그린 블랙 코미디다.

<뉴시스>