李대통령, 칠레 건국영웅 동상 헌화…카스트와 웃으며 '손하트'

정상회담서 광물 협력·FTA 현대화 등 논의

칠레를 공식 방문한 이재명 대통령은 30일(현지시간) 칠레 산티아고의 건국 영웅 동상에 헌화했다.



이 대통령은 이날 오전 배우자 김혜경 여사와 함께 칠레 대통령궁 인근에 있는 베르나르도 오히긴스 동상을 찾았다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 30일(현지 시간) 칠레 산티아고 오히긴스 동상에 헌화하기 위해 이동하며 칠레 국가 연주에 예를 표하고 있다. 오히긴스는 스페인으로부터 칠레의 독립을 이끈 건국의 아버지이자 민족 영웅이다.

오히긴스는 19세기 스페인에 맞서 칠레의 독립운동을 이끌었고 최고지도자까지 지내는 등 현지에서 영웅으로 평가받는 인물이다.



이 대통령은 칠레 측 안내에 따라 동상에 헌화한 뒤 묵념해 예를 표했다. 이후 페르난도 바로스 칠레 국방장관과 오히긴스의 생애와 독립전쟁의 역사에 관해 짧게 대화했다.



바로스 장관은 "칠레를 방문해 주신 것을 큰 영광으로 생각한다"며 "이번 기회를 통해 생산적인 우호적인 관계를 더 맺어나갔으면 좋겠다"고 했다.



이후 이 대통령은 대통령궁으로 이동해 호세 안토니오 카스트 대통령과 공식환영식에 참석했다.



양국 정상은 환영식 종료 뒤 선물 교환식을 위해 대통령궁 2층으로 이동했는데, 이 과정에서 난간에 잠깐 멈춰 취재진에 '손가락 하트'를 들어 보이며 웃기도 했다.



이 대통령은 곧이어 카스트 대통령과 정상회담을 갖고 한-칠레 자유무역협정(FTA) 현대화 및 광물 협력 강화 방안을 논의했다.

<연합>