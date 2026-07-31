李대통령, 칠레 건국영웅 동상 헌화…카스트와 웃으며 '손하트'

칠레를 공식 방문한 이재명 대통령은 30일(현지시간) 칠레 산티아고의 건국 영웅 동상에 헌화했다.
이 대통령은 이날 오전 배우자 김혜경 여사와 함께 칠레 대통령궁 인근에 있는 베르나르도 오히긴스 동상을 찾았다.
오히긴스는 19세기 스페인에 맞서 칠레의 독립운동을 이끌었고 최고지도자까지 지내는 등 현지에서 영웅으로 평가받는 인물이다.
이 대통령은 칠레 측 안내에 따라 동상에 헌화한 뒤 묵념해 예를 표했다. 이후 페르난도 바로스 칠레 국방장관과 오히긴스의 생애와 독립전쟁의 역사에 관해 짧게 대화했다.
바로스 장관은 "칠레를 방문해 주신 것을 큰 영광으로 생각한다"며 "이번 기회를 통해 생산적인 우호적인 관계를 더 맺어나갔으면 좋겠다"고 했다.
이후 이 대통령은 대통령궁으로 이동해 호세 안토니오 카스트 대통령과 공식환영식에 참석했다.
양국 정상은 환영식 종료 뒤 선물 교환식을 위해 대통령궁 2층으로 이동했는데, 이 과정에서 난간에 잠깐 멈춰 취재진에 '손가락 하트'를 들어 보이며 웃기도 했다.
이 대통령은 곧이어 카스트 대통령과 정상회담을 갖고 한-칠레 자유무역협정(FTA) 현대화 및 광물 협력 강화 방안을 논의했다.
<연합>