전국 찜통더위 ‘절정’…경남 일부 체감 38도 이상, 열대야도 계속 [오늘날씨]

밤사이 열대야 이어져…전국 최고체감온도 35도 안팎

금요일인 31일은 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 낮 최고기온이 38도까지 치솟는 등 극심한 무더위가 이어지겠다. 밤에도 기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야가 나타나는 곳 많아 건강관리에 각별한 주의가 필요하다.

서울 종로구 광화문광장에서 한 시민이 양산을 쓴 채 이동하고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 “경남권에는 최고체감온도가 38도(또는 최고기온 39도) 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상된다”며 “당분간 전국 대부분 지역에서 최고체감온도가 35도 안팎까지 올라 매우 무덥겠다”고 예보했다.

폭염중대경보가 발령된 지역에서는 필수 업무를 제외한 야외활동과 실외작업을 최대한 중단하거나 연기하는 것이 권고된다. 기상청은 그늘이나 무더위쉼터, 냉방시설 등 시원한 장소로 즉시 이동해 충분한 수분을 섭취하고 휴식을 취해야 하며, 가족과 이웃, 독거노인 등 폭염 취약계층의 안전을 수시로 확인할 것을 당부했다. 또한 온열질환 증상이 나타날 경우 즉시 119에 신고하거나 의료기관의 도움을 받아야 한다고 강조했다.

당분간 밤사이에도 기온이 충분히 떨어지지 않아 밤 최저기온이 25도 이상을 유지하는 열대야가 나타나는 지역이 많겠다. 기상청은 수면 부족과 탈수 등 온열질환 위험이 커질 수 있는 만큼 건강관리에 각별히 유의해 달라고 당부했다.

이날 전국은 북태평양고기압의 영향을 받아 대체로 맑은 날씨를 보이겠다.

아침 최저기온은 21~27도, 낮 최고기온은 31~38도로 예보됐다. 이는 평년(최저 22~25도, 최고 29~33도)보다 높은 수준이다.

주요 지역의 아침 최저기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 26도, 춘천 25도, 강릉 27도, 대전 25도, 청주 25도, 광주 26도, 전주 26도, 부산 26도, 울산 25도, 대구 26도, 제주 27도로 예상된다.

낮 최고기온은 서울 34도, 인천 31도, 수원 33도, 춘천 34도, 강릉 37도, 대전 34도, 청주 35도, 광주 35도, 전주 34도, 부산 37도, 울산 37도, 대구 37도, 제주 34도까지 오르겠다.

한편 미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다.