李대통령 “핵심광물 풍부한 칠레와 첨단 제조업 강국 韓, 최적의 파트너”

"새로운 미래 협력 측면 넓혀갔으면"

이재명 대통령은 30일(현지시간) “핵심광물이 풍부한 칠레와 첨단 제조업 강국인 한국은 최적의 협력 파트너라고 확신한다”고 말했다.

이재명 대통령이 30일(현지 시간) 칠레 산티아고 한 호텔에서 열린 한-칠레 비즈니스 라운드 테이블에서 발언하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 칠레 산티아고 시내 한 호텔에서 열린 ‘한-칠레 비즈니스 라운드테이블’ 행사에 참석해 “깊은 신뢰의 역사를 토대로 한-칠레 양국이 미래 협력의 새로운 측면을 더 넓혀가면 좋겠다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “지금은 세계 경제의 대전환기”라며 “아시아, 칠레를 포함한 국가 간 협력이 어느 때보다도 중요한 시기”라고 했다.

이 대통령은 2004년 체결된 한-칠레 자유무역협정(FTA)을 언급하며 “당시 주된 관심사는 농산물과 교역 확대였지만, 20여년이 지난 지금은 협력 범위가 매우 다방면으로 확대되고 있다”며 “양국이 미래를 함께 준비하는 전략적 파트너로 전환되고 있다”고 설명했다.

특히 핵심광물 공급망 협력을 주요 과제로 꼽았다. 이 대통령은 “대한민국 기업 LS와 칠레 국영 기업 코델코 간 합작 사업 같은 모델이 앞으로 더욱 확장되기를 기대한다”며 “양국이 힘을 합친다면 핵심광물의 보급과 가치화, 공급망뿐 아니라 첨단 제조업과 방산까지 다양한 분야에서 놀라운 협력 시너지를 만들어낼 수 있을 것”이라고 말했다.

그러면서 “한국과 칠레가 글로벌 경제 질서의 격변기라는 위기를 공동 번영의 새로운 기회로 전환해 내기를 바란다”며 “우리 정부도 양국 기업들이 함께 시장을 선도해 나갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.

한-칠레 비즈니스 라운드테이블은 양국 기업 간 협력 확대를 위해 마련된 자리다. 이날 행사에는 이우현 OCI홀딩스 회장(대한상의 한-칠레 민간경제협력위원장), 장인화 포스코 회장, 구자은 LS 회장, 최윤범 고려아연 회장, 류재철 LG전자 사장, 정인섭 한화오션 사장, 최수연 네이버 대표, 장재훈 현대자동차 부회장, 이동훈 SK바이오팜 대표 등이 참석했다.