현대차∙기아, 칠레 ‘한국의 거리’에 순찰차 기증

아이오닉 5·EV5 각 1대 지원

‘한국의 거리’ 야간 순찰에 활용

한인사회 안전·공동체 활동 지원

현대자동차와 기아가 칠레 수도 산티아고의 ‘한국의 거리’ 치안 강화를 위해 현지 한인회에 순찰용 전기차 2대를 기증했다.

현대차·기아는 한국의 거리 일대의 안전한 생활환경 조성과 지역사회 발전을 지원하기 위해 현대차 아이오닉 5와 기아 EV5를 각각 1대씩 칠레 한인회에 기증한다고 1일 밝혔다.

현대차그룹과 칠레 한인회 관계자들이 현대차그룹이 기증한 아이오닉 5, EV5와 함께 기념촬영을 하고 있다. 현대차그룹 제공

산티아고에 있는 한국의 거리는 한국 식당과 상점이 밀집한 지역으로, 한류 확산에 따라 주말마다 많은 현지인이 방문하고 있다. 교민사회의 노력으로 지난 14일 공식적으로 ‘한국의 거리’라는 명칭이 지정되면서 방문객이 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

칠레 한인회는 그동안 교민들의 기부금을 바탕으로 민간 경비업체를 통해 한국의 거리 야간 순찰을 운영해 왔다. 최근 순찰 운영에 필요한 재원 마련이 어려워지면서 현지 상인들이 직접 순찰 활동에 참여한 것으로 전해졌다.

현대차그룹은 이 같은 소식에 순찰 차량 기증을 결정했다. 유지비가 상대적으로 적게 드는 전기차를 순찰에 투입해 야간 치안 공백을 줄이고 안정적인 지역사회 운영에 기여하기 위해서다. 현대차그룹은 이번 기증이 한국 기업과 재외동포 사회 간 유대를 강화하고 한인 공동체의 활동을 활성화하는 데에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

현대차그룹은 칠레에서 재난 구호와 환경 개선, 인재 양성 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 2010년 칠레에서 규모 8.8의 강진이 발생했을 당시 피해 복구와 이재민 구호를 위해 성금 20만달러를 지원했다. 현대모비스도 지진 피해 차량을 대상으로 순회 정비 서비스를 제공하고 부품 가격을 할인 판매했다.

현대차는 2016∼2018년 칠레 발파라이소 지역에서 환경 개선과 아동 교육 지원 활동을 펼쳤다. 중형 트럭 마이티 2대를 재활용품 수거 차량으로 개조해 지방정부에 기증하기도 했다. 2019∼2023년에는 자동차 정비 분야 전문 인력 양성을 위한 교육 프로그램을 지원하고 정비 실습 시설과 교육 공간을 개선했다.

기아는 2023년 산티아고 도심의 노후 공원과 복지시설을 친환경 공간으로 재정비했다. 전기차 충전기와 테니스 코트, 미니 골프장, 재활용 소재 야외 벤치, 태양광 휴대전화 충전기 등을 설치해 지역 주민들에게 개방했다.