방위사업청, ‘2026 국방기술 창업경진대회’ 개최…12개 팀 본선 진출

방위사업청은 31일 서울 양재 aT센터에서 ‘2026 국방기술을 활용한 창업경진대회’를 개최했다.

이번 대회는 ‘제9회 국방과학기술대제전’ 행사의 일환으로, 국방기술의 민간이전 활성화와 청년 일자리 창출을 목적으로 마련됐다.

방위사업청은 지난 6월까지 일반부·학생부 98개 팀으로부터 사업화 아이디어 105건을 공모받았으며, 국방기술 전문가와 민간 사업전문가의 심사를 거쳐 최종 12개 팀을 본선 참가팀으로 선정했다.

본선 참가팀 전원에게는 방위사업청장상이 수여되며, 최종 순위는 사업계획서 발표와 시제품 시연 등 현장 평가를 통해 결정된다.

수상팀에는 기술이전 시 기본기술료 면제 혜택이 제공된다.

상위 10개 팀은 중소벤처기업부 주관 ‘2026 올해의 K-스타트업’ 통합본선·왕중왕전 참가 기회와 함께 사업화 컨설팅, 소비자반응조사 등 후속 지원을 받게 된다.

이용철 방위사업청장은 “국방기술이 민간에서 새로운 가치를 창출하고 혁신적인 스타트업으로 성장해 대한민국 경제 발전에도 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

본선에 진출한 12개 팀의 창업 아이템은 다음과 같다.

학생부는 △유해물질 제거용 기능성 촉매를 활용한 자원순환형 투수 보도블록(REBLOCK) △N-Select Plug 노이즈 셀렉팅 이어플러그(Swlectors) △Steam Shield System 내선류 기반 가변 온습도 제독 융합체계(MUSHROOM) △무기질 불연 복합 외장패널(KG방화솔루션) △RilterSave Controller 다중이용시설 실내공기질·필터운영 최적화 솔루션(FilterSaveLab) △AI 영상분석 기반 현장상황도 자동생성 시스템(공간 AI) 등 6개 팀이다.

일반부는 △스프레이 코팅 기반 초경량 안티레이더 FPV 드론(에코파우더) △국방 다중대역(EO/IR) 실시간 영상 융합 기술 기반 전천후 AI 익수 감지 및 안전 솔루션(세븐아이) △Secure Trade Agent 관계망 추론 기반 전략물자·방산물자 수출통제 리스크 분석 AI(폴라펄스) △무선 통신 신호 분석 기반 불법 드론 정밀 탐지 및 경보 시스템(넥스트나인) △비행데이터 기반 무인항공기 탑재장비 고장예측 및 정비지원 플랫폼(㈜플라이투) △300m~1km 거리 객체 탐지 육군 보병용 AI 스마트 레이더(아스날) 등 6개 팀이다.