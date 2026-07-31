민주당 "증시 우려 엄중 인식…레버리지 도입 과정·투자보호 점검"

"모든 수단 동원해 시장 안정화"…강득구 "특단대책 마련 위한 기구 제안"

더불어민주당은 31일 연일 급등락을 반복하는 국내 증시 상황과 관련해 "당정 간 긴밀 협력으로 자본시장의 불확실성을 줄이겠다"고 밝혔다.



한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 최고위원회의에서 "민주당은 현재 시장 상황과 투자자 우려를 엄중하게 인식하고 있다"며 이같이 말했다.

더불어민주당 한병도 당 대표 직무대행 겸 원내대표가 31일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 직무대행은 "정부는 관계 기관과 합동 긴급 시장상황점검회의를 열고 단일종목 레버리지 ETF 상품으로 인한 수급 쏠림이 시장 변동성을 키우고 있다는 지적에 의견을 함께했다"며 "민주당은 해당 상품 도입과정과 투자자 보호 장치가 충분했는지 차분하고 투명하게 점검하겠다"고 전했다.



이어 국민의힘을 향해 "투자자 불안을 정치공세의 재료로 삼고 확인되지 않은 주장으로 시장 불확실성을 키우는 것은 한국증시의 신뢰를 훼손하고 투자자에게 큰 피해를 줄 수 있다"며 "지금은 시장에 필요한 것을 정확히 진단하고 실효적 대책을 마련해야 한다"고 당부했다.



이와 관련, 강득구 최고위원도 단일종목 레버리지 기본예탁금 강화 조치에 대해 "이것만으로는 충분하지 않고 근본적인 대책이 필요하다"며 "보다 절실한 심장으로 특단의 대책을 마련할 것을 정부에 촉구한다"고 강조했다.



그러면서 "이번 사태를 정부에만 맡길 수 없다"며 "당 정책위원회와 금융당국, 민간 시장 전문가들과 함께 레버리지 제도 보완과 투자자 보호를 위한 특별기구를 조속히 구성할 것을 제안한다"고 덧붙였다.



강준현 수석대변인도 회의 직후 브리핑에서 "당은 현 상황을 비상 상황으로 인식하고 가능한 모든 대안을 검토하겠다"며 "아직 결정 난 것은 없지만 모든 수단을 동원해 시장 안정화에 최선을 다하겠다"고 전했다.

<연합>