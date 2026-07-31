“반갑다 돌고래야” 탄성…‘고래바다여행선’ 연일 돌고래떼 목격

국내 유일 관경선인 ‘고래바다여행선’이 잇따라 돌고래떼를 발견했다.

지난 30일 고래바다여행선이 발견한 참돌고래떼가 힘차게 유영하고 있다. 울산남구도시관리공단 제공

울산남구도시관리공단은 31일 “장생포 앞바다 남동쪽 19㎞ 해상에서 지난 30일 오후 3시20분 힘차게 유영하는 참돌고래떼 200여마리를 찾았다”고 밝혔다. 이날 고래떼는 30여분간 바다에 모습을 드러낸 뒤 사라졌다. 지난 3월28일 정기운항을 시작한 뒤 네 번째 발견이다. 앞서 지난 24일 첫 번째 참돌고래떼(200여마리)를 발견했고, 25일(300여마리)과 28일(500여마리)에도 잇따라 고래를 발견했다.

2013년 운항을 시작한 고래바다여행선은 바다에서 자유롭게 헤엄치는 고래를 관찰하는 국내 유일 관경선이다. 길이 42.38m, 너비 10m, 550t급 흰색 크루즈선으로, 한 번에 360여명을 태울 수 있다. 매년 4월부터 11월까지 주 14회(고래탐사 12회, 야간 연안코스 2회) 운행한다.강동·화암추 등 울산 앞바다를 3시간 동안 다니며 고래를 찾는다.

지난 28일 고래바다여행선이 발견한 참돌고래떼의 모습. 울산남구도시관리공단 제공

고래탐사를 나선다고 무조건 고래를 만나는 건 아니다. 고래발견율은 감소 추세다. 2019년 20.3%였던 발견율은 2021년 14.6%, 2023년 5.2%, 지난해 4.1%로 줄었다. 여름철 수온이 상승해야 발견율이 올라간다. 이 때문에 공단은 고래 출현이 집중되는 6∼8월에 고래탐사 횟수를 늘려 발견율을 높이려고 하고 있다. 공단 관계자는 “휴가철온 가족이 즐길 수 있는 프로그램을 준비했다”면서 “고래와 함께 장생포를 즐길 수 있도록 체험형 프로그램을 늘리고 있다”고 말했다.

울산 남구 장생포에 정박 중인 고래바다여행선. 이보람 기자

고래바다여행선이 있는 울산 남구 장생포는 한때 고래잡이 전진기지였다. 2008년 국내 유일 고래문화특구로 지정된 뒤, 고래를 보호하는 고래 관광의 중심지로 자리잡았다. 꽃분이와 장수 등 4마리의 돌고래가 있는 고래생태체험관, 고래문화마을, 고래박물관 등이 있다. 최근엔 체험·체류형 관광지로 변신하고 있다. 길이 31m 짜리 고래 미디어 터널 ‘더 웨이브(The Wave)’, 롤러코스터형 체험시설 ‘코스터카트’, 옛 해군 숙소를 리모델링한 숙박시설 ‘고래잠’, 공중그네 웨일즈스윙, 미디어파사드 장생포라이트 등 체험형 콘텐츠를 늘려가고 있다.