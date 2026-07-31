친청계, 김민석 겨냥 “신천지 의혹 용두사미, 당원들에 사죄하라”

김민석, 鄭 지지층 선거운동에 “짝짓기” 발언

문정복 “‘동물의 왕국’ 보는 듯, 분열 키우나”

더불어민주당 정청래 당대표 후보를 겨눠 제기됐던 ‘신천지 개입설’이 사그라지는 분위기 속 친청(친정청래)계는 김민석 후보 측 선거운동의 불법성을 주장하는 등 반격에 나섰다.

문정복 더불어민주당 최고위원. 뉴시스

민주당 문정복 최고위원은 31일 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 “전당대회를 뒤흔들었던 신천지 문제가 용두사미로 전락하는 모양새”라고 포문을 열었다. 문 최고위원은 “검경 합동수사본부는 우리 당과 관련해 신천지 차원에서 조직적으로 당원 가입을 강요한 사실이 확인되지 않았다고 분명히 선을 그었다”며 “근거도 없고 확인된 사실도 없이 당 전체를 신천지라는 낙인을 찍고 당원들을 의심의 대상으로 몰아세운 주장이 얼마나 무책임했는지 되돌아봐야 한다”고 했다.

문 최고위원은 “지금까지 수많은 당원이 아무 근거도 없이 신천지 신도로 매도됐다”며 “당권을 얻기 위해서라면 당의 근간과 당의 명예쯤은 훼손해도 된다는 것인가”라고 했다. 그러면서 “사실이 아님이 밝혀졌으니 최초 문제를 제기하신 분은 당원들께 사죄하라”고 김 후보를 압박했다. 문 최고위원은 정 후보 지지자들의 ‘자발적 선거운동’을 김 후보가 “짝짓기”라고 한 데 대해선 “‘동물의 왕국’을 시청하는 기분이었다”며 “분열을 키우고 있다”고 질타했다.

박규환 최고위원은 “최근 서울시당 소속 일부 지역위원회가 당원명부를 이용해 권리당원들에게 김 후보 지지 전화를 돌렸다는 의혹이 보도됐다”며 “이는 당규는 물론이고 공직선거법 위반에 해당하는 중대한 불법 행위인 만큼 중앙당 선거관리위원회는 신속하게 조사해서 엄정하게 처리해주기 바란다”고 촉구했다. 그는 “전국의 다른 지역위에서도 유사한 일이 일어나고 있지는 않은지도 조사하고 유사 사례가 발생했다면 마땅히 엄정하게 책임을 물어야 할 것”이라고 강조했다.