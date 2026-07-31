국힘 “대한민국 경제 곳곳에 정책싱크홀”… 李정부 경제라인 6인방 경질 촉구

국민의힘은 31일 최근 코스피 급등락으로 증시 불안이 커지는 것을 두고 이재명정부 경제라인의 경질을 요구하며 정부·여당을 향해 공세를 퍼부었다.

국민의힘 정점식 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “민주당은 단일종목 레버리지 ETF(상장지수펀드)를 충분한 검토와 숙의 없이 졸속 도입했다가, 주식시장에 대혼란을 초래한 사태에서 교훈을 얻어야 한다”고 지적했다.

정점식 국민의힘 원내대표가 31일 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

정희용 사무총장도 “최근 우리 반도체 기업의 실적 호조에도 주식시장은 극심한 혼돈에 빠졌다”며 “우리 시장의 변동성이 얼마나 비정상적인 수준인지 보이시나”라고 가세했다.

김미애 원내정책수석은 “대한민국 경제 곳곳에 대형 정책 싱크홀이 생기고 있다”며 “잘못된 경제 방향을 고집하며 시장과의 소통에 완전 실패한 이재명 정권 경제라인의 책임이 매우 무겁다”고 주장했다.

이어 구윤철 경제부총리, 김용범 청와대 정책실장, 김윤덕 국토교통부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장을 언급하며 이재명 대통령을 향해 “순방에서 귀국하는 즉시 경제정책 실패의 책임을 물어 이들 6인방을 전원 경질하시라”고 촉구했다.

최은석 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 “(ETF로) 56조 원에 달하는 개인투자자의 손실이 발생했다면 그 반대편에서 이익을 챙긴 주체는 누구인가”라며 “금융당국은 그 실체를 파악하고 있나”라고 따졌다. 이어 “개인투자자의 희생 위에서 외국 투기자본만 막대한 수익을 거둔 것 아니냐는 의혹이 갈수록 커지고 있다”며 “다시는 국민의 자산이 아마추어 정부의 희생양이 되지 않도록 근본적 재발 방지책을 마련하라”고 촉구했다.

박충권 수석대변인도 “절망에 빠진 개미 투자자들은 ‘이번 국장 정류장은 화장터’라며 피눈물을 흘리고 있다”라며 “이재명 정부의 경제 성적표는 참담한 낙제점임이 드러났다”고 꼬집었다. 그러면서 “시장을 통제할 수 있다는 오만으로 시장과 싸우려 드는 정부의 끝은 언제나 참담한 파국뿐이다”라며 “참사의 책임을 물어 무능한 정책 라인을 즉각 쇄신하라”고 목소리를 높였다.