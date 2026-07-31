‘랜드마크 자리에 또 하나의 랜드마크’, 두산건설 하이엔드 아파트 ‘두산위브더제니스 대연’ 주목

옛 동성하이타운 부지, 최고 42층 주거 단지로 재탄생… 31일 갤러리 개관

45년간 검증된 도심 평지 입지에 더블 역세권·명문 학군·풍부한 생활 인프라까지

부산 남구 대연동의 상징적 입지로 자리해 온 옛 동성하이타운 부지가 가로주택정비사업을 통해 새로운 주거공간으로 탈바꿈한다.

두산건설은 부산광역시 남구 대연동 일원에 조성하는 주거 단지 ‘두산위브더제니스 대연’의 갤러리를 오는 31일(금) 개관하고, 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 밝혔다.

두산건설, ‘두산위브더제니스 대연’ 광역 조감도

단지는 지하 5층~지상 최고 42층, 2개 동, 총 258가구 규모로 조성되며, 이 가운데 실수요자 선호도가 높은 전용면적 59~84㎡ 176가구가 일반분양으로 공급된다.

사업지가 자리한 옛 동성하이타운은 1979년 준공 이후 약 45년간 대연동 일대를 대표해 온 상징적 입지 중 하나로 꼽혀 왔다. 당시로서는 흔치 않았던 주상복합 형태로 조성돼 단지 안팎으로 다양한 상업시설과 금융기관, 편의시설이 들어섰으며, 오랜 기간 대연동 상권의 중심이자 지역민들의 대표적인 만남의 장소로 자리매김해 왔다.

특히 산지가 많은 부산에서 보기 드물게 완만한 평지에 자리해, 남구 일대의 교통·주거·상업을 잇는 관문으로 인식되어 왔다. 오랜 기간 대연동의 주요 이정표 역할을 해온 만큼, 지역 내에서 검증된 중심 입지로서의 주거 선호도 역시 자연스럽게 형성되어 있다는 평가다.

이처럼 40년 넘게 대연동의 중심을 지켜온 부지가 가로주택정비사업을 통해 지상 최고 42층 규모로 재탄생하는 만큼, 과거의 상징성을 계승하며 일대 주거 환경에 새로운 변화를 가져올지 관심이 모아지고 있다.

특히 ‘두산위브더제니스 대연’은 두산건설의 하이엔드 주거 브랜드 ‘위브더제니스’가 적용된 단지답게 차별화된 외관을 선보일 전망이다. 브랜드 고유의 특화 패턴 디자인에 커튼월룩 입면 설계를 더해 지역을 대표할 랜드마크 단지로 조성될 예정으로, 이에 따른 상징성은 입주민의 주거 만족도와 자부심을 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.

내부 평면 역시 최신 주거 트렌드를 반영해 완성도를 높였다. 전용 59㎡ 타입은 4Bay 판상형 구조에 드레스룸을 배치해 개방감과 수납 효율을 동시에 확보했다. 전용 84㎡ 타입은 드레스룸을 기본으로 갖춘 가운데, 84㎡A 타입은 맞통풍이 가능한 4Bay 구조와 알파룸을 더해 공간 활용성을 극대화했으며, 84㎡B 타입은 대형 팬트리를 적용해 수납 역량을 강화했다. 커뮤니티 시설로는 피트니스센터, GX·요가룸, 북카페, 경로당 등 다채로운 공간이 마련된다.

입주민의 생활 편의와 안전을 위한 첨단 맞춤형 시스템도 대거 도입된다. 홈 IoT 연동 스마트홈 시스템을 비롯해 원패스 시스템, 지문인식 도어록, 주차 관제·유도 시스템, 무인 택배 시스템 등을 적용해 일상의 편의성을 높였다. 여기에 범죄예방 환경설계(CPTED)와 고화질 CCTV, 동체감지기, 지하주차장 비상벨 등을 갖춰 입주민이 안심하고 생활할 수 있는 보안 환경을 구축할 예정이다.

교통 및 생활 인프라 여건도 돋보인다. 부산 지하철 2호선 못골역과 대연역 사이에 위치한 더블 역세권 입지로, 경사지가 많은 부산에서는 보기 드물게 평지에 자리해 도보 이동이 수월하다. 수영로, 유엔평화로 등 주요 도로망이 인접해 있어 시내 이동이 편리하며, 남구청과 못골시장, 경성대 상권, 성소병원·고려병원 등 행정·쇼핑·의료 시설이 가까워 입주와 동시에 조성된 인프라를 바로 누릴 수 있다. 인근에는 우룡산공원과 UN조각공원 등이 자리해 도심 속 쾌적함까지 갖췄다.

자녀 교육을 위한 학군과 교육 환경도 우수하다. 대연초·대연중·대연고·예문여고 등 다수의 학교가 도보권 및 인근에 위치해 통학 여건이 원활하며, 남천동 학원가와의 접근성도 뛰어나다. 여기에 남구도서관을 비롯해 부경대, 경성대 등 교육 시설도 가까이 자리한다.

‘두산위브더제니스 대연’의 갤러리는 부산 남구 문현동에 마련되어 있다.