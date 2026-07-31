김선태, 리센느 논란에 '돈선태' 자진하차…"제 능력 부족"

유튜버 김선태가 KBS 웹예능 '돈선태 성공시대'에서 자진하차를 결정했다.

김선태는 31일 자신의 유튜브 채널에 "제가 욕심이 있었나 보다. 지상파 단독 MC를 해보니까 쉽지 않더라. 제가 능력이 부족했다"고 재차 사과하는 영상을 올렸다.

김선태. 유튜브 캡처

그는 "제가 소속사도 없고 따로 혼자 있다 보니까 전반적으로 매끄럽지 않은 그런 느낌도 받았다"며 "솔직히 말씀드리면 제작진과의 소통 문제에서도 어려움이 있었다"고 했다.

그러면서 "제 탓이다. 단독 MC로서 그런 방송을 이끌어가는 것에 대해 부족함을 많이 느껴서 자진하차하는 걸로 결정했다"고 말했다.

김선태는 그룹 리센느와 소속사 대표에게 직전 전화해 사과를 전했다고 말했다. 그는 "연락하기 전에 멤버 분들이 먼저 저를 걱정해주셨다고 하더라"며 "두 번, 세 번 다시 더 죄송했다"고 말했다.

그러면서 "이번 일을 계기로 저 스스로를 돌아보게 됐다. 제가 초심을 잃었나 생각도 많이 했다. 이번 일로 불편하게 해드려 죄송하다"고 덧붙였다.

앞서 지난 29일 KBS '돈선태 성공시대'는 리센느 멤버 원이가 과거 "무섭노"라고 말했다가 논란에 휩싸인 일을 다시 다뤘다. 제작진이 해당 발언을 영상 제목과 썸네일 등에 내세웠고, 정치인들의 이름까지 거명하자 온라인에서는 원이에게 '2차 가해'를 했다는 비판이 나왔다.

제작진은 이후 제목과 썸네일을 수정했으나 논란이 거세자 관련 영상을 비공개로 전환했다.

제작진은 전날 게시판을 통해 "불편을 드린 모든 분들께 다시 한번 진심으로 사과드리며, 특히 리센느와 김선태 님에게 죄송한 마음을 전한다"고 사과했다.

김선태 또한 자신의 유튜브 채널에서 "방송국이라는 이름 뒤에 숨어 업로드 영상에 대해 어떠한 사전 검토나 사전 공개도 요청하지 않았다"며 "많은 분들이 지적해 주셨던 게스트에 대해 무리한 언급을 했던 것 또한 명백한 저의 잘못"이라고 해명했다.

<뉴시스>