[속보] 뜨거워지는 시각도 앞당겨졌다…양산, 정오에 이미 ‘40도’ 뚫었다

31일 경남 양산 기온이 40.7도까지 오르면서 낮 기온이 사흘 연속 40도를 넘어서며 극한 더위가 이어지고 있다.
이날 기상청에 따르면 경남 양산 기온은 오후 12시 39분쯤 40.7도를 기록했다. 이는 2008년 12월 26일 양산에서 기상관측을 시작한 이래 최고 기온이다.
양산 낮 기온은 29일부터 사흘 연속 40도를 넘고 있다. 29일과 30일 기록된 양산 최고 기온은 각각 40.3도로, 열이 축적되면서 이날 기온이 더 높이 올랐다.
특히 기온이 40도를 넘어서는 시점이 빨라지고 있다. 29일에는 오후 3시 30분, 30일에는 오후 1시 10분쯤, 이날은 낮 12시 36분에 처음 40도대 기온이 기록됐다.
자동기상관측장비(AWS) 관측 기록까지 포함해도, 국내에서 사흘 이상 기온이 40도까지 오른 사례는 1973년 이후 이번까지 세 번에 불과하다.
지난 2018년 8월 1∼3일 경기 안성(고삼) 기온이 사흘 연속 40도를 넘겼고, 같은 달 1∼4일 경북 영천(신녕) 기온이 나흘 연속 40도를 넘었다.
오후 1시까지 자동기상관측장비 기온 기록을 보면 부산 금정구와 북구 기온이 38.9와 38.7도, 경남 의령과 김해 기온이 각각 38.2도까지 오르는 등 경남권을 중심으로 ‘극한폭염’이 이어지고 있다.
일중 최고 기온이 오후 3∼4시에 기록된다는 점에서 이날 양산 외에 40도가 넘는 지역이 더 나올 수도 있겠다.