[속보] 뜨거워지는 시각도 앞당겨졌다…양산, 정오에 이미 ‘40도’ 뚫었다

29일부터 사흘 연속 최고기온 40도↑

2008년 말 양산 관측 이래 최고온도

31일 경남 양산 기온이 40.7도까지 오르면서 낮 기온이 사흘 연속 40도를 넘어서며 극한 더위가 이어지고 있다.

지난 30일 부산 수영구 광안리해수욕장에서 한 피서객이 손수건으로 뜨거운 햇빛을 가리고 있다. 연합뉴스

이날 기상청에 따르면 경남 양산 기온은 오후 12시 39분쯤 40.7도를 기록했다. 이는 2008년 12월 26일 양산에서 기상관측을 시작한 이래 최고 기온이다.

양산 낮 기온은 29일부터 사흘 연속 40도를 넘고 있다. 29일과 30일 기록된 양산 최고 기온은 각각 40.3도로, 열이 축적되면서 이날 기온이 더 높이 올랐다.

특히 기온이 40도를 넘어서는 시점이 빨라지고 있다. 29일에는 오후 3시 30분, 30일에는 오후 1시 10분쯤, 이날은 낮 12시 36분에 처음 40도대 기온이 기록됐다.

자동기상관측장비(AWS) 관측 기록까지 포함해도, 국내에서 사흘 이상 기온이 40도까지 오른 사례는 1973년 이후 이번까지 세 번에 불과하다.

지난 2018년 8월 1∼3일 경기 안성(고삼) 기온이 사흘 연속 40도를 넘겼고, 같은 달 1∼4일 경북 영천(신녕) 기온이 나흘 연속 40도를 넘었다.

오후 1시까지 자동기상관측장비 기온 기록을 보면 부산 금정구와 북구 기온이 38.9와 38.7도, 경남 의령과 김해 기온이 각각 38.2도까지 오르는 등 경남권을 중심으로 ‘극한폭염’이 이어지고 있다.

일중 최고 기온이 오후 3∼4시에 기록된다는 점에서 이날 양산 외에 40도가 넘는 지역이 더 나올 수도 있겠다.