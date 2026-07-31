李 대통령 부부, 칠레 산티아고 ‘한국의 거리’ 깜짝 방문… “한국 음식 맛있어요?” 시민들과 친근한 소통도

이재명 대통령이 30일(현지시간) 칠레 공식방문 중 산티아고 시내의 ‘한국의 거리’를 깜짝 방문해 우리 동포들을 격려했다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면브리핑을 통해 “이 대통령과 김혜경 여사는 이날 오후 산티아고의 한국의 거리를 방문했다”며 “칠레 동포 간담회에서 한국의 거리 지정을 축하했던 이 대통령은 이날 직접 현장을 찾아 동포사회의 오랜 노력으로 이뤄낸 결실을 확인하고 시민들과 따뜻한 인사를 나눴다”고 밝혔다. 한국의 거리는 산티아고 시내 한인회관과 한인 상가들이 밀집해있는 파트로나토 지역의 약 600m 구간 거리다. 기존에 있던 거리의 명칭을 변경하는 방식으로 최근 한국의 거리로 지정됐다. 안 부대변인은 “칠레한인회가 추진해 온 이 사업은 구청과 구의회의 승인 등 관련 절차를 거쳐 결실을 맺었으며, 이 대통령의 칠레 방문을 계기로 한국의 거리 지정에 힘이 실렸다”고 설명했다.

이재명 대통령과 호세 안토니오 카스트 대통령이 30일(현지시간) 산티아고 대통령궁에서 공식 방문 환영식을 마치고 궁으로 들어가던 중 수행원 및 취재진 등을 향해 인사하고 있다. 연합뉴스

동포들은 태극기를 들고 이 대통령 부부를 환영했고 이 대통령 부부는 한인 상가들이 밀집한 일대를 걸으며 한인 동포들과 주민들을 만났다. 안 부대변인은 “이 대통령 부부는 한인들이 운영하는 분식집과 고깃집 등에 들러 상인들을 격려했다”며 “식사를 하던 시민들은 자리에서 일어나 이 대통령 부부와 하이파이브를 하고 기념사진을 촬영했다. 이 대통령 부부는 시민들에게 ‘한국 음식 맛있어요?’라고 묻는 등 친근하게 인사를 나눴다”고 전했다. 이 대통령은 시민들과 악수를 나누고 사진 촬영 요청에 응하는 등 따뜻한 인사를 나눴다.

안 부대변인은 “지난 2022년 인근에 조성된 ‘서울의 거리’에 이어 ‘한국의 거리’가 더해지면서 이 일대는 한국과 칠레의 우호와 교류, 칠레 동포사회의 발자취를 보여주는 상징적인 공간으로 자리매김하게 됐다”며 “칠레한인회는 앞으로 환경 개선 사업 등을 통해 두 거리를 연계한 한국 테마 거리를 조성해 한국 문화를 널리 알리는 거점으로 발전시켜나갈 계획”이라고 설명했다.