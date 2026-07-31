넥슨코리아, 저소득가정 화상 아동 치료비 8800만원 전달

임직원 사전 투표로 지원 사업 선택 의미

기부금에 회사가 1대1 매칭으로 추가 조성

넥슨코리아는 사내 기부 프로그램 ‘더블유(Double U)’ 캠페인에서 조성한 기부금 8800만원을 저소득가정 화상 아동의 수술과 치료를 위해 지원한다고 31일 밝혔다.

넥슨코리아는 사내 기부 프로그램 ‘더블유(Double U)’ 캠페인에서 조성한 기부금 8800만원을 저소득가정 화상 아동의 수술과 치료를 위해 지원한다고 31일 밝혔다. 넥슨코리아 제공

넥슨코리아는 전날 서울 마포구 세이브더칠드런 본사에서 전달식을 열고, 향후 수술비 지원 사업 운영 계획을 논의했다.

기부금은 치료비 부담으로 적기 치료에 어려움을 겪는 저소득가정 화상 환아 18명의 최초 수술비와 초기 집중 치료를 지원하는 데 쓰인다.

화상 사고 직후 진행되는 최초 수술은 아동의 후유 장애를 줄이고 건강한 회복을 결정짓는 핵심 치료 과정으로, 아동들이 일상을 되찾을 수 있도록 지원할 예정이다.

기부는 임직원이 사전 투표를 통해 지원 사업을 직접 선택해 의미를 더했다.

넥슨코리아는 임직원의 의견을 주도적으로 반영하고자 지난 6월 사전 투표를 실시했으며, 총 1531명이 참여한 가운데 ‘저소득가정 아동 화상치료 지원’이 가장 높은 득표율(34.4%)을 기록해 상반기 지원 사업으로 최종 확정됐다.

모금 과정에서 임직원들의 자발적 참여가 이어져 총 837명이 기부에 동참했으며, 목표 모금액 4000만원을 4일 만에 조기 달성했다.

여기에 회사가 임직원 기부금 1대1 매칭 방식의 ‘매칭 그랜트(Matching Grant)’ 방식으로 기부금을 더했다.

넥슨은 창립 30주년 기념 다큐멘터리 수익금 800만원을 더 추가했다.

넥슨코리아 관계자는 “한마음으로 뜻을 모아 도움이 필요한 아이들에게 희망을 전할 수 있도록 지속적인 노력을 이어가겠다”고 말했다.

세이브더칠드런 관계자는 “넥슨코리아 임직원들의 따뜻한 정성이 담긴 이번 후원금이 화상 치료가 필요한 아동들의 건강한 일상 회복에 소중한 밑거름이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.