‘택시비 미결제·소란’ 김지숙 춘천시의원 공개 사과…“깊이 반성”

당원권 정지 1년 중징계 속 시의회 윤리위 징계 절차도 착수…재방문 소란 의혹엔 해명

기자회견하는 김지숙 의원. 연합뉴스

음주 후 택시비를 지불하지 않고 경찰 지구대에서 소란을 피워 입건된 더불어민주당 김지숙 춘천시의원이 공식 사과했다.

김 의원은 31일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “28일 밤 음주로 인한 잘못으로 택시비 미결제와 후평지구대에서의 소란을 일으켜 시민들에게 실망과 걱정을 안겨드렸다”며 “머리 숙여 진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 이어 “모범이 되어야 할 시의원으로서 어떤 이유로도 행동이 정당화될 수 없음을 잘 알고 있으며 깊이 반성하고 있다”고 덧붙였다.

◆ 지구대 재방문 소란 의혹 해명…택시 기사에게 사과 전달

김 의원은 당일 사건 발생 후 지구대를 나와 귀가하던 중 넘어져 응급실 치료를 받은 것으로 알려졌다. 이후 당일 새벽 후평지구대를 다시 찾은 정황에 대해 해명을 내놓았다.

김 의원은 “새벽에 다시 지구대를 방문한 것은 근무 교대 전 경찰관들에게 사과를 드리기 위한 목적이었다”며 “일부 보도에서 재차 소란을 부린 것으로 비쳤으나 이는 사실이 아니다”라고 설명했다. 아울러 당일 오후 택시 기사에게 직접 사과했으며, 사과하지 못한 경찰관에게도 뜻을 전할 예정이라고 밝혔다.

기자회견 후 머리숙여 사과하는 김지숙 의원. 연합뉴스

◆ 경찰 주취 소란 혐의 조사…민주당 도당, 당원권 정지 1년

앞서 춘천경찰서는 김 의원을 주취 소란 혐의로 입건해 조사를 진행 중이다. 김 의원은 28일 밤 춘천시 후평지구대에서 술에 취해 경찰관들에게 욕설하는 등 소란을 피운 혐의를 받고 있다. 당시 택시 기사가 요금 미결제로 김 의원을 태우고 지구대를 찾았으며, 경찰은 신원 확인 등을 고려해 현행범 체포는 하지 않은 것으로 파악된다.

이번 사건과 관련해 민주당 강원도당은 30일 김 의원에 대해 당원권 정지 1년의 중징계 처분을 내린 것으로 확인된다. 춘천시의회 역시 조만간 윤리특별위원회를 열어 징계 수위를 논의할 전망이다.

김 의원은 향후 경찰 조사에 성실히 임하고 자숙하겠다는 입장을 밝혔다.