‘올스타 MVP’ 손흥민, 이번엔 뮐러와 적으로 만나 4경기 연속골 도전

미국 메이저리그사커(MLS) ‘별들의 잔치’ 올스타전에서 최우수선수(MVP)에 뽑힌 손흥민(34·LAFC)이 독일 축구 스타 토마스 뮐러(36·밴쿠버)와 맞대결을 펼친다.

손흥민은 지난 30일 열린 MLS 올스타전에서 뮐러와 한 팀으로 뛰며 우정을 나눴다. 하지만 로스앤젤레스(LA) FC는 2일 오전 8시 30분(한국시간) 캐나다 밴쿠버의BC 플레이스에서 뮐러가 속한 밴쿠버 화이트캡스와 2026 MLS 19라운드 원정경기를 치르게 됐다. MLS 서부 콘퍼런스 우승 경쟁을 다투는 팀끼리의 ‘빅 매치’다.

사진=EPA연합뉴스

현재 LAFC(10승 3무 5패)는 두 경기를 덜 치른 밴쿠버(10승 3무 3패)와 승점은 33으로 같지만 골 득실(LAFC ＋16, 밴쿠버 ＋21)에 밀려 서부 2위에 올라 있다.

특히 LAFC는 2026 북중미 월드컵 휴식기 이후 치른 3경기에서 10골을 몰아넣고 단 한 골만 내주며 연승 행진을 이어갈 만큼 최근 기세가 좋다. 반면 밴쿠버는 최근 리그 2경기에서 1무 1패로 주춤하는 모양새다.



LAFC의 상승세를 이끄는 가장 큰 원동력은 부활한 손흥민이다. 올 시즌 개막 이후 MLS 13경기 동안 득점이 없었고 북중미 월드컵에서도 침묵했던 손흥민은 월드컵 이후 소속팀에 복귀한 뒤 3경기 연속골(3골 1도움)을 터트리며 건재를 과시했다.

특히 이번 LAFC와 밴쿠버의 대결은 손흥민과 뮐러 간‘'레전드 매치’라 더욱 흥미롭다. 손흥민은 독일 함부르크와 레버쿠젠을 거쳐 잉글랜드 토트넘 홋스퍼에서 10년을 활약하고 지난해 8월 MLS 역대 최고 이적료인 최대 2650만달러(약 380억원)에 LAFC 유니폼을 입고 MLS 무대에 올랐다.

독일 분데스리가 바이에른 뮌헨에서만 25년을 뛴 독일 국가대표 출신 미드필더 뮐러도 같은 시기에 밴쿠버와 계약하며 MLS에 발을 들여놓았다. 둘은 지난해 11월 열린 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 준결승에서 MLS 진출 이후 처음 맞붙었다. 당시 LAFC는 연장까지 2-2로 맞선 뒤 승부차기에서 3-4로 져 시즌을 마감했다.

손흥민은 두 골을 몰아넣어 패색이 짙던 경기를 연장전으로 끌고 갔으나 이어진 승부차기에선 실축하며 팀 패배를 막지 못했다. 뮐러는 선발 출전해 연장전이 시작될 때 교체됐다.

이번 대결을 파두고 뮐러는 “손흥민이 선수 생활 중 나를 상대로 거둔 승리가 한 번으로 남았으면 좋겠다”고 하자 손흥민은 “두 번째 승리는 이번에 나올 것”이라고 웃으며 받아쳤다. 뮐러가 언급한 패배는 2018 러시아 월드컵 조별리그에서 한국이 손흥민의 쐐기 골로 독일을 2-0으로 누른 것을 이르는 말이다.