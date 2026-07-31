FIFA “축구 파는 것 아냐”라면서도…민간에 지분 매각 강행 뜻

국제축구연맹(FIFA)이 자회사를 세워 지분을 매각하겠다는 계획을 밝히며 ‘상업화’ 논란이 이는 가운데, 성명을 통해 “아무도 축구를 팔고 있지 않다”고 해명하면서도 지분 매각은 계속 추진하겠다는 입장을 냈다.

31일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 FIFA는 이날 성명을 통해 “축구를 파는 사람은 아무도 없고 절대 이런 제안을 고려하지 않을 것”이라면서 “이는 FIFA의 ​​정신이나 운영 방식, 또는 축구 자체를 희생시키는 대가로 얻어지는 것이 아니다”라고 강조했다. FIFA는 다만 “각 회원국 협회가 사실에 근거해 (자회사 지분 매각과 관련한) 투표권을 행사할 수 있도록 협의를 진행할 것”이라고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장. 로이터연합뉴스

앞서 FIFA는 월드컵 등 주관 대회를 운영하기 위해 200억달러(약 28조원) 규모 자회사를 설립하고, 외부 투자자에게 최대 20%의 지분을 제공하는 방안을 추진하고 있다고 밝힌 바 있다. 확보한 수익을 통해 축구 발전에 기여한다는 게 FIFA의 구상이다. 지분 매각에는 조슈아 쿠슈너가 설립한 ‘스라이브 캐피털’이 주도할 것으로 예상된다고 FIFA는 부연했다. 조슈아 쿠슈너는 도널드 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 동생이다.

FIFA의 상업화 행보에 각 대륙 축구연맹이 강력히 반발하고 있다, 외부 투자자자가 월드컵에 개입할 경우, 팬이나 선수를 우선하기보다 수익률이 대회 운영의 기준이 돼 국제 경기 일정과 대회 방식에 차질을 빚을 수 있다는 것이다. 트럼프 대통령과 관련된 회사가 지분 매각에 참여한다는 사실이 알려지자, 잔니 인판티노 FIFA 회장의 또다른 ‘트럼프 대통령 아부’ 행보라는 비판도 나왔다.

가장 막강한 영향력을 가진 유럽축구연맹(UEFA)은 전날 55개 회원국 만장일치로 FIFA가 계획을 철회하지 않을 경우 월드컵을 포함한 모든 주관 대회를 보이콧하겠다고 밝혔다. 북중미카리브축구연맹(CONCACAF)도 반대 의사를 밝혔고, 아시아축구연맹(AFC)도 회원국에 서한을 보내 “결코 용납할 수 없는 행위”라고 반발했다.

그럼에도 FIFA는 계획을 강행한다는 입장이다. FIFA는 성명에서 “잘못된 언론 보도로 인해 협의 절차가 차질을 빚고 있다”며 “누구든 반대 의견을 표명하고 추가적인 설명을 요구할 권리가 있으나, 어떤 단체도 전 세계 211개 회원국을 대표한다고 주장할 수 없다”고 주장했다.

대륙별 연맹이 반발하고 있지만, 각 회원국을 설득해 자회사 지분 매각 계획을 통과시키겠다는 계획으로 보인다. 계획 통과를 위해서는 회원국 중 과반의 찬성이 필요하다. 인판티노 회장은 9월19일까지 FIFA의 계획에 동의할 경우 4000만달러를 지급하겠다고 밝힌 바 있다.