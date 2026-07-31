“시간을 두면 우상향 한다” 맞았다…최태원 회장이 국장과 개미들 살렸다 [수민이가 궁금해요]

31일 국내 증시에서 반도체 투자심리가 크게 살아나며 삼성전자와 SK하이닉스가 역대 최고 상승률로 마감했다. 이번주 낙폭을 사실상 대부분 회복했다. 시가총액 2위인 SK하이닉스는 2009년 이후 약 17년만에 처음으로 상한가로 마감했다. 특히 SK하이닉스는 전날 최태원 SK그룹 회장의 보통주 3620주 장내 매수 사실공시와 간밤 뉴욕증시에서 미국주식예탁증서(ADR) 17.52% 급등 소식에 더욱 탄력 받은 것으로 보인다. 최 회장은 전날 매수분만 하루 약 13억 원의 평가익을 낸 것으로 추산된다.

이날 유가증권시장에서 삼성전자는 26.81% 오른 26만2500원, SK하이닉스는 상한가인 29.95%까지 올라 171만8000원에 거래를 마쳤다. 모두 역대 최고 하루 상승률이다.

SK하이닉스가 상한가를 기록한 31일 서울 하나은행 본점 딜링룸 모니터에 종가가 표시되고 있다. 연합뉴스

특히 SK하이닉스는 가격 상승 제한폭이 15%에서 30%로 변경된 2015년 6월 이후 기준으로도 첫 상한가 기록이다. 이로써 두 종목은 지난 3거래일 하락분(삼성전자 -19.34%, SK하이닉스 -29.9%)을 이날 사실상 회복했다. 하이닉스는 94.6%를 회복했고, 삼성전자는 3일간 하락분을 완전히 회복했다.

삼성전자와 SK하이닉스 시총은 전날 대비 각각 무려 327조원, 288조원 늘었다. 이에 삼성전자 시총은 1530조원을 돌파하며 다시 시총 1조달러 클럽에 진입해 전 세계 12위로 올라섰다. SK하이닉스(1255조원)도 18위로 올랐다.

외국인과 기관 순매수 1, 2위 모두 두 종목이 차지했다. 외국인은 SK하이닉스와 삼성전자를 3조6060억원, 2조1168억원씩 총 5조7000억원 넘게 순매수 했다. 기관은 삼성전자를 9318억원, SK하이닉스를 5446억원 사들였다.

두 종목의 코스피 내 시총 비중도 전날 46%에서 51%로 다시 커졌다. 코스피 시총도 하루 만에 18% 증가했다.

간밤 마이크로소프트와 아마존 등 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영사)의 호실적이 확인되자 인공지능(AI) 투자에 대한 우려가 확신으로 돌아서며 투심에 불붙은 모습이다.

미국 상장 30개 주요 반도체 종목으로 구성된 필라델피아 반도체지수는 이날 8.19% 급등했다. 특히 마이크론은 18.36%, 샌디스크와 AMD는 각각 25.99%, 13.00%), 인텔은 11.30% 올랐다.

양승수 메리츠증권 연구원은 “AI 수요 확대를 기반으로 하이퍼스케일러들의 클라우드 사업 성장세가 가속화하고 있다”고 평가했다.

최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)이 지난 17일 제주도 서귀포시 제주신라호텔에서 열린 ‘대한상의 제주포럼’ 대담에서 발언하고 있다. 대한상의 제공

한편 최태원 회장은 전날 SK하이닉스 48억원(3620주)어치를 장내에서 직접 매수했다. 최 회장이 개인 명의로 SK하이닉스 주식을 보유한 것은 이번이 처음이다.

최 회장이 정확히 48억원 규모로 매수액을 제한한 것은 법적 규제를 고려한 것으로 풀이된다. 자본시장법상 내부자거래 사전공시제도에서 50억원 이상의 매입 시 ‘30일 사전 계획 규정’이 적용되기 때문이다.

최 회장은 지난 17일 대한상공회의소 제주하계포럼에서 SK하이닉스 투자에 대해 “메모리는 계속 필요하기 때문에 시간을 두면 우상향한다”며 “샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법”이라고 말했다.