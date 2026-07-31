하루 1,001p 폭등, 외인 최대 폭풍매수…쏟아진 각종 기록들

코스피, 사상최대 상승률·상승폭…외국인 최대 순매수, 개인 최대 투매

SK하이닉스, 17년 만에 상한가…최태원 회장, 하루 만에 13억 평가익

코스피가 31일 사상 최대 규모로 상승하면서 각종 기록이 쏟아졌다.



한국거래소와 코스콤에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 1,001.89포인트(17.91%) 급등한 6,595.45로 마감했다.

코스피가 폭등하며 역대 최대 상승세를 보인 31일 오후 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 이날 코스피는 전날보다 1001.89포인트(17.91%) 오른 6595.45, SK하이닉스는 사상 처음으로 상한가를 기록했다.

코스피가 하루에 1,000포인트 이상 상승한 것은 이날이 처음이다.



상승률 역시 역대 최대다.



코스피200 선물 지수도 18.79% 급등해 상한가에 근접했다.



이 같은 급등세에 개장 직후 유가증권시장은 물론, 코스닥 시장에서도 나란히 매수 사이드카가 발동됐다.



올해 들어 유가증권시장에서 사이드카는 44번, 이 중 매수 사이드카는 21번 발동됐다.



코스닥 시장의 경우 올해 28번째 사이드카이자, 15번째 매수 사이드카다.



이에 유가증권시장 시가총액도 5천445조1천937억원을 기록하며 4거래일 만에 5천조원을 회복했다.



이번 주 초까지만 해도 5천534조원 수준을 유지하던 코스피 시총은 삼성전자[005930]와 SK하이닉스를 중심으로 최근 3거래일 연속 지수가 하락하면서 28일 4천933조원, 29일 4천669조원, 30일 4천611조원을 기록하며 4천조원대로 내려앉았다.



수급 측면에서 코스피 폭등은 외국인 투자자가 주도했다.



장 마감 시점 대체 거래인 넥스트레이드 금액까지 더하면 외국인은 8조7천709억원 순매수했다.



이는 역대 최대 외국인 순매수 규모다.



외국인은 SK하이닉스는 3조5천883억원, 삼성전자는 2조1천30억원 순매수했다. 각각 순매수 순위 1위, 2위다.



반면 개인 투자자는 이날 총 10조3천834억원 '투매'하며 역대 최대 규모의 순매도를 기록했다.



지수는 '코스피 대장주' 삼성전자와 SK하이닉스가 견인했다. 두 종목의 코스피 내 시총 비중은 종가 기준 51.22%다.



삼성전자는 전장보다 26.81% 상승한 26만2천500원에, SK하이닉스는 29.95% 오른 171만8천원에 정규장 거래를 마쳤다.



SK하이닉스의 경우 2009년 이후 첫 상한가다.



이에 전일 보통주 3천620주를 장내 매수한 최태원 SK그룹 회장은 하루 만에 약 13억원의 평가 이익을 얻게 됐다.



삼성전자는 '시가총액 1조 달러' 클럽에 재진입했다.



미국 시총 조사 사이트 컴퍼니즈마켓캡닷컴은 이날 오후 3시 44분 현재 삼성전자 시총을 1조2천120억 달러로 집계했다.



이번 초 주가 급락으로 1조 달러 선 아래로 떨어졌지만 주가 급등으로 다시 1조 달러 클럽에 이름을 올리게 됐다.



삼성전자는 글로벌 주요 기업 시총 순위에서도 전 거래일보다 두 계단 올라선 12위를 차지했다.



SK하이닉스 시총은 8천494억 달러로 집계됐고, 역시 순위가 두 계단 올라 세계 18위가 됐다.

<연합>